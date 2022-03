Sicher Spenden Ukraine – Spendenportal der Hilfsorganisationen für die Ukraine

Spendenportal der Hilfsorganisationen für die Ukraine

Die Internetseite Sicher Spenden www.spenden.bz.it gibt eine Übersicht der lokalen Hilfsorganisationen, die Spenden für die Opfer des Krieges in der Ukraine sammeln.

Der Krieg in der Ukraine hat eine große Welle der Hilfsbereitschaft ausgelöst. Auch in Südtirol gibt es viele Menschen, die für die Kriegsopfer in der Ukraine spenden wollen und auf der Suche nach Organisationen sind, die Spenden entgegennehmen.

Daher hat Sicher Spenden, welches vom Dachverband für Soziales und Gesundheit verwaltet wird, auf dem Spendenportal „Sicher Spenden“ nun eine Übersicht der vertrauenswürdigen spendensammelnden Organisationen zusammengestellt. Auf der Internetseite www.spenden.bz.it werden Südtiroler Organisationen aufgelistet, die Geld- oder Sachspenden zu diesem Zweck entgegennehmen. Damit helfen sie Menschen in der Ukraine, in den Flüchtlingslagern und -unterkünften und jenen, die den Flüchtlingen beistehen.

Folgende Organisationen beteiligen sich aktuell an den Hilfsmaßnahmen für die Menschen in der Ukraine. Sie bitten die Bevölkerung um Unterstützung:

Caritas Diözese Bozen-Brixen

KFS – Katholischer Familienverband Südtirol

Südtiroler Vinzenzgemeinschaft EO

Italienisches Rotes Kreuz, Landeskomitee Bozen

Landesrettungsverein Weißes Kreuz

Verein helfende Hände Südtirol

Südtiroler Ärzte für die Welt – EO

Hilfsorganisation ‚Aktiv-Hilfe für Kinder‘

Verein „Elsa Wolfsgruber – Kinder in Not“ EO

Die Übersicht www.spenden.bz.it wird laufend aktualisiert. Um in die Liste aufgenommen zu werden, können sich Hilfsorganisationen beim Büro Sicher Spenden melden. Kontakt: Sicher Spenden, Telefon 0471 1882299, info@spenden.bz.it