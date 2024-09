Sicher und nachhaltig: Neuer Bahnhof-Radweg in Gargazon schafft attraktive Verbindungen für alle!

Die Realisierung eines neuen Fuß- und Fahrradweges, der das Ortszentrum von Gargazon mit dem Bahnhof, der Sport- und Freizeitzone, dem Naturbad, dem übergemeindlichen Radweg und der Gewerbezone verbindet, war lange ein Wunsch der Gemeindeverwaltung. Um diese Vision umzusetzen, wurde Ende 2021 die Planung in Auftrag gegeben. Nach Vorlage der ersten Unterlagen wurde das Verfahren zur notwendigen Änderung des Bauleitplans eingeleitet, welches alle zuständigen Institutionen genehmigten.

Der Projektplaner erstellte auch eine Kostenschätzung für die Umsetzung des Projektes, die auf etwa 1,2 Mio. Euro festgelegt wurde. Diese Summe konnte die Gemeinde Gargazon jedoch nicht alleine aufbringen und war daher auf finanzielle Unterstützung angewiesen. In der Folge wurde ein Antrag auf Finanzierung bei der Autonomen Provinz Bozen – Amt für europäische Integration – im Rahmen des Programms für Investitionen in Wachstum und Beschäftigung (EFRE 2021-2027) gestellt. Dieser Antrag wurde mit Schreiben vom 14. November 2023 bewilligt. Es wurde eine Finanzierung des Projektes in Höhe von 100 % der anerkannten Kosten zugesichert, was rund 1,64 Mio. Euro entspricht. Diese Kofinanzierung setzt sich aus EU-Mitteln des EFRE-Programms (40 %), staatlichen Mitteln (42 %) und Landesmitteln (18 %) zusammen.

Daraufhin konnten die Anrainer umgehend über die erforderlichen Grundstücksenteignungen informiert und die Arbeiten für das Projekt ausgeschrieben werden. Alle betroffenen Anrainer und Grundeigentümer, die bereits zu Beginn der Planung über das Vorhaben informiert worden waren, erkannten die Notwendigkeit dieses Projektes an und stimmten den Enteignungen zu, sodass es zu keinen Verzögerungen kam.

Nach Abschluss der Ausschreibungsverfahren Anfang 2024 stand einem Baubeginn nichts mehr im Wege, und bereits Anfang März konnten die Bauarbeiten konkret gestartet werden. Diese sind inzwischen weit fortgeschritten, und in naher Zukunft kann der neue Fahrradweg seiner Bestimmung übergeben werden.

„Die vielen positiven Rückmeldungen aus der Bevölkerung zeigen, dass dieses nachhaltige Projekt für die Gemeinde Gargazon von großer Bedeutung ist. Es verbessert nicht nur die Sicherheit für Fußgänger und Radfahrer entlang dieser stark befahrenen Straße erheblich, sondern macht das Fahrradfahren insgesamt attraktiver“, betont Bürgermeister Armin Gorfler erfreut über das nahezu abgeschlossene Projekt.

Dank der Kofinanzierung über das EFRE-Programm können nun viele öffentliche Einrichtungen in Gargazon sicher mit dem Fahrrad und zu Fuß erreicht werden. Dies kommt besonders Familien zugute, deren Kinder sicher in die Sport- und Freizeitzone gelangen möchten. Zudem fördert die Anbindung an den übergemeindlichen Radweg und den Bahnhof eine nachhaltige Verkehrsentwicklung, da die Nutzung des Fahrrads anstelle des Autos attraktiver und sicherer gestaltet wird.