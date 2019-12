Silvester in Meran

Die pyromusikalische Show „Lumina“ krönt ein Meraner Silvesterprogramm, das tagsüber kindgerechte Aktivitäten und Livemusik bietet und ab 23.00 Uhr mit einem Auftritt des Merano Pop Symphony Orchestra auf den Mitternachtscountdown einstimmt.

Zum Jahreswechsel hat die Kurverwaltung Meran einmal mehr ein vielfältiges Programm für die ganze Familie organisiert, mit der spektakulären Mitternachtsshow „Lumina“ als Highlight. Die in den letzten beiden Silvesternächten mit großem Erfolg aufgeführte Show wird mit neuen Effekten und Überraschungsmomenten begeistern.

Das Meraner Silvesterprogramm beginnt am Vormittag an den Schauplätzen der Meraner Weihnacht und bietet bis in die Nachmittagsstunden familiengerechte Aktivitäten und Livemusik, ehe um 23.00 Uhr das Merano Pop Symphony Orchestra auf der Kurhausterrasse ein Abendkonzert gibt.

Auch am Thermenplatz wird ab Nachmittag bis in die frühen Morgenstunden gefeiert.

Von 10.30 bis 16.00 Uhr finden auf der Kurpromenade Konzerte folgender Bands statt: von Nik Lee & The Marcos (Blues, Rhythm & Blues, Swing; 10.30-12.30 Uhr; obere Kurpromenade), Groove Time (Pop und Funk; 10.30-12.30 Uhr; untere Kurpromenade), Gold Bars mit Virna Marangoni „The Voice of Italy“ (Pop und Rock; 11.30-13.30 Uhr; Kurhausterrasse), Pink Frida (Soul und Funk; 14.00-16.00 Uhr; obere Kurpromenade) und Die Haderkrainer (Pop und Volksmusik; 14.00-16.00 Uhr; untere Kurpromenade). Von 13.00 bis 18.00 Uhr wird auch am Thermenplatz Livemusik gespielt, mit einem Auftritt von Moe’s Garage (Pop und Rock).

Neben den Konzerten sind in Goldys Club (je nach Witterung in den Meeting-Räumen des Kurhauses oder im Freien) Darbietungen für die ganze Familie vorgesehen. Von 10.30 bis 13.30 Uhr sorgt das lustige Äffchen Bobby mit seinem musikalischen Trio für kindgerechte Unterhaltung.

Um 23.00 Uhr wird die Kurhausterrasse auf der Kurpromenade zur Bühne für ein Silvesterkonzert des Merano Pop Symphony Orchestra. Geleitet von Maestro Roberto Federico, steht dieses großartige Sinfonieorchester für Freundschaft und Leidenschaft für die Musik. Herausragende einheimische Solisten und ein mitreißendes Repertoire sorgen für einen schwungvollen Start ins neue Jahr.

Am Thermenplatz legt DJ Fill ab 22.00 Uhr bei einer Countdown-Party auf.

„Lumina“: Die Mitternachtsshow zum Jahreswechsel 2019/2020

Mit dem Kurhaus steht Merans Wahrzeichen auch diesmal im Mittelpunkt der Mitternachtsshow.

Die zur Kurpromenade gerichtete Fassade des Bauwerks wird dabei durch atemberaubende Licht- und Spezialeffekte in Szene gesetzt: durch Lichtstrahlen, die den Nachthimmel erhellen, durch künstliche Flammen und Videoprojektionen zu einem mitreißenden Soundtrack. Eine Show, die garantiert begeistert.

Die von der Kurverwaltung Meran mit der Umsetzung der Show beauftragte Firma „Parente“ hat u. a. Licht- und Pyrotechnikshows für die Expo 2015 in Mailand und für die Olympischen Winterspiele 2006 in Turin, für die Eröffnung des Juventus Stadiums 2011 und für Städte wie München, Cannes und Santiago de Compostela gestaltet.