SIng – Menschlichkeit (Silvia Sellemond, Ingo Ramoser, Nathan Chizzali, Manuel Chizzali) – Video

MENSCHLICKEIT

gemeinsam für „KFS-Familie in Not“

Mit dem Weihnachtsprojekt „Menschlichkeit“ vom Duo SIng (SilviaINGo) unterstützen Silvia Sellemond und Ingo Ramoser Familien in Not.

Gemeinsam für eine gute Sache!

Die hierfür produzierte Weihnachtsballade „Menschlichkeit“ wird am 1. Adventsonntag 2020 für einen guten Zweck über sämtliche einschlägige Medien veröffentlicht. Mit dem Erlös des Songs werden in Not geratene Südtiroler Familien über den Hilfsfonds „KFS-Familie in Not“ des Katholischen Familienverbandes Südtirol unterstützt.

https://www.familienverband.it/famili…

Die Sängerin/Texterin Silvia Sellemond und Pianist/Komponist Ingo Ramoser haben diese Weihnachtsballade geschrieben und wurden bei den Aufnahmen von Nathan Chizzali (Cello) und Manuel Chizzali (Violine) unterstützt.

Weiters haben Klaus Ramoser (Studioaufnahmen) und Konrad Faltner (Videoproduktion) mitgewirkt. Werner Braun übernahm die Public Relations.

Die Arbeit der Musiker, Techniker und Helfer erfolgte ehrenamtlich und unentgeltlich.

Das Musikvideo wird auf „Youtube“, das Lied auf „Spotify“, Soundcloud“ und ähnlichen Kanälen sowie in sämtlichen sozialen Netzwerken veröffentlicht.

Für das Spendenprojekt für „KFS-Familie in Not“ wurde ein eigenes Spendenkonto eingerichtet:

HELFEN SIE UNS HELFEN

IBAN: IT67 H083 0758 7700 0040 4423 658

Betreff: Projekt Weihnachtssong

Auch über PAYPAL kann gespendet werden:

https://www.paypal.me/singmenschlichkeit

Die Spendenkonten bleiben bis 6.Januar 2021 aktiv. Anschließend wird der Erlös dem Hilfsfond übergeben.

Wir bedanken uns bei allen, die uns unterstützt und geholfen haben.

Besuche uns hier:

Facebook: https://www.facebook.com/SIngMenschli…

Instagram: www.instagram.com/sing.menschlichkeit/

Musik in diesem Video

Titel: Menschlichkeit

Songwriting/Text: Silvia Sellemond und Ingo Ramoser

Musiker

Silvia Sellemond (Gesang/Flöte)

Ingo Ramoser (Piano + Arrangement)

Manuel Chizzali (Violine)

Nathan Chizzali (Cello)

Studioaufnahmen: Klaus Ramoser

Videoproduktion: Konrad Faltner

Public Relations: Werner Braun