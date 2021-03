Sizilien, Blitzaktion der Carabinieri: „Die Daten der Ansteckungen wurden gefälscht, um nicht die rote Zone auszulösen“.

Sizilien, Blitzaktion der Carabinieri: „In Sizilien wurden die Daten der Ansteckungen gefälscht, um nicht die rote Zone auszulösen“.

Drei Verhaftungen, Ermittlungen gegen den Assessor Razza, der mittlerweile zurückgetreten ist.

Die Untersuchung, die von der Staatsanwaltschaft und den Carabinieri von Trapani mit der Carabinieri-Einheit Nas von Palermo durchgeführt wurde, basiert auf Abhörmaßnahmen, die zwischen November und März dieses Jahres stattfanden.



In den letzten fünf Monaten hätten sich in Sizilien die Daten der Ansteckungen in einer besorgniserregenden Weise vervielfacht, die niemand je gekannt habe.

Diese alarmierenden Daten wären von den Leitern des Gesundheitsministeriums verschwiegen worden. Die Anzahl der Positiven und Abstriche ändern, um den Index unter den Warnstufen zu halten. Es ist eine schwere Anschuldigung, die von der Staatsanwaltschaft von Trapani ausgeht: Es gab drei Hausarreste, ein Generaldirektor der Region und zwei seiner Mitarbeiter . Das Ratsmitglied Ruggero Razza hat eine Bürgschaftsmitteilung und eine Aufforderung zum Erscheinen erhalten, um befragt zu werden. Am späten Vormittag trat er zurück. Ihnen allen werden verschiedene Episoden materieller und ideologischer Fälschung vorgeworfen, die von einem Amtsträger in einem öffentlichen Akt begangen wurden. Es gibt vierzig umstrittene Episoden, die letzte vom 19. März 2021.

Maria Letizia Di Liberti, Generaldirektorin der Abteilung für Gesundheitsaktivitäten und epidemiologisches Observatorium, die rechte Hand von Stadtrat Razza, Salvatore Cusimano, ein regionaler Beamter, und Emilio Madonia, ein Angestellter einer Firma, die die Informationsflüsse der Abteilung verwaltet, wurden unter Hausarrest gestellt.

Der amtierende Staatsanwalt von Trapani Maurizio Agnello und die Stellvertreter Sara Morri und Francesca Urbani haben die Untersuchungen beauftragt. Der Untersuchungshaftbefehl wurde von der Richterin Caterina Brignone aus Trapani ausgestellt, die die Gültigkeit der Rekonstruktion der Staatsanwaltschaft und die Notwendigkeit dringender Maßnahmen anerkannte, sich dann aber – wie von der Staatsanwaltschaft berichtet – für unfähig erklärte, die Dokumente nach Palermo zu übermitteln. Laut dem Richter für Voruntersuchungen haben wir es mit „einem bösen politischen Plan zu tun, dem der Präsident der Region Musumeci fremd zu sein scheint, der in der Tat – schreibt der Richter – durch die falschen Informationen, die ihm berichtet wurden, in die Irre geführt worden ist. Er sagt, während der TV-Sendung Omnibus, auf La 7: „Man muss Respekt vor der Justiz haben, genauso wie ich Vertrauen in den Ratsherrn Razza habe, dass er, wenn er sich als verantwortlich erweisen sollte, natürlich alleine entsprechend handeln würde.

Coronavirus, gefälschte Daten: die Untersuchung

Die Untersuchung, die nun Sizilien erschüttert, wurde durch Zufall entdeckt. Letztes Jahr untersuchten die Carabinieri ein Labor in Alcamo, das Hunderte von falschen Abstrichen ausgestellt hätte: negativ statt positiv. Die Staatsanwaltschaft beschloss, eine Untersuchung der regionalen Gesundheitsabteilung zu machen, die Aktivierung einiger Abhörmaßnahmen. Und es kam zu ersten verdächtigen Gesprächen, in denen über eine Änderung der täglichen Daten von Infektionen und Abstrichen gesprochen wurde. Gespräche, die sich mit beunruhigender Häufigkeit wiederholten. Maria Letizia Di Liberti verwaltete die Daten.



Coronavirus, unter Berücksichtigung der Position von Kommissar Costa

Der Richter schreibt: „Die Positionen von Personen, gegen die noch nicht ermittelt wurde, deren Handlungen aber zur Verfälschung relevanter Daten beigetragen zu haben scheinen, sollten sicherlich besser definiert werden. Wir beziehen uns auf Roberto Gambino und Giuseppe Rappa, beide Angestellte des Krankenhauses von Palermo, an die sich Di Liberti gewöhnlich wendet, um bestimmte Daten zu „korrigieren“, und die sich sehr „sensibel“ für die Notwendigkeit zeigen, einzugreifen, wenn es notwendig ist, um kritische Werte zu überprüfen; wir beziehen uns auch auf den Beauftragten für den Covid-19-Notfall in der Provinz Palermo Renato Costa, der sich der Praxis der „Verwässerung“ der Daten von Ansteckungen bewusst ist und bereit ist, angesichts der Befürwortung von Stadtrat Razza, ihr zuzustimmen und somit einen entscheidenden moralischen Beitrag zu leisten. Er antwortete: „Absurd, ich habe nichts über die Zahlen entschieden“, sagte er der Agentur AdnKronos.

Quelle: repubblica.it