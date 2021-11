Smartwatches : Verwendung im Alltag

Zu den Gadgets, die aus den technologischen Fortschritten der letzten Jahrzehnte hervorgegangen sind, gehören Smartwatches: Diese auch als „Connected Watches“ bezeichneten Uhren in Form von Armbändern verfügen über Funktionen, die über die primäre Funktion einer Uhr hinausgehen, nämlich die genaue Uhrzeit abzufragen oder unsere Aktivitäten zu timen, irgendwo wir uns befinden. Ähnlich wie kleine Computer sind sie mit immer mehr verschiedenen Funktionen ausgestattet. Wozu dient diese Art von Gerät? Warum sollten Sie eine besitzen ?

Vernetzte Uhren helfen Ihnen, Ihre körperliche Gesundheit zu verbessern

Es ist ein offenes Geheimnis, dass Uhren uns heute helfen können, unseren Körper zu erhalten. Das liegt daran, dass sie mit intelligenten kleinen Programmen (innovative Sensoren und selbstlernende Algorithmen) ausgestattet sind, die unsere Herzfrequenz und unseren Tagesablauf verfolgen. Mit ihrer Analysekapazität bieten sie sogar Lösungen an, um uns in Form zu halten. Mit den huawei watch gt -Produkten können Sie zum Beispiel komplette tägliche Trainingsprogramme absolvieren, die auf Ihren Körper und Ihr Arbeitstempo abgestimmt sind. Außerdem erhalten Sie alle Informationen über Ihre Leistungen und Ratschläge, wie Sie bei Ihren Aktivitäten erfolgreicher sein können. Sie brauchen also weder Ihr Mobiltelefon noch einen Personal Trainer, um zu trainieren.

Sie machen Ihr Leben leichter

Wer hat sich nicht schon einmal darüber beschwert, dass er einen Umweg in Kauf nehmen muss, um sein klingelndes Mobiltelefon zu erreichen? Wer hat es nicht satt, sein Smartphone immer erst einzuschalten, bevor er auf seine Benachrichtigungen zugreifen kann? Irgendwann haben wir alle die Nase voll von dem ganzen Ärger.

Die gute Nachricht ist, dass Sie mit Ihrer Smartwatch jetzt einfach einen Anruf entgegennehmen und Nachrichten sofort beantworten können, auch wenn Sie unterwegs sind. Sie haben auch die Möglichkeit, Ihre Smartphone-Benachrichtigungen einschließlich sozialer Netzwerke (Facebook, WhatsApp, SnapChat, Twitter) zu überprüfen und entsprechend der Funktionalität Ihrer Smartwatch zu interagieren.

Eine Smartwatch kann Sie unterhalten, wo immer Sie sind

Wussten Sie, dass Sie Videos auf Ihrer Smartwatch ansehen können? Ja, das können Sie. So können Sie zum Beispiel Videos auf YouTube verfolgen oder Musik auf Ihrer Uhr hören, egal wo Sie sind. Was könnte interessanter sein!

Heutzutage sind Smartwatches sehr nützlich. Mit all den Funktionen, die von Tag zu Tag zunehmen, machen diese Geräte Ihr Leben einfacher.