Sommerbetreuung 2023 in Lana – Progetti estivi 2023 a Lana

11 Wochen, 17 Projekte und 11 Anbieter. Die Sommerbetreuung in diesem Jahr in Lana ist wieder sehr vielfältig und abwechslungsreich. Das Angebot wurde sowohl für Kindergartenkinder als auch für Grundschulkinder erweitert. Neu ist zudem eine online Übersicht auf der Gemeindehomepage.

Gemeinsam und durch das große Engagement der Vereine und Institutionen ist es auch dieses Jahr gelungen ein umfassendes Sommerbetreuungsangebot in Lana zusammenzustellen und zu sammeln. Projekte werden für Kinder und Jugendliche von 2 bis 17 Jahren organisiert. Diese sind sehr vielfältig und abwechslungsreich und reichen vom Computercamp und der Zirkuswoche über Sport zu Sprachen.

Für Kindergartenkinder wurde die Sommerbetreuung ausgeweitet und wird bis zum 25. August angeboten. Ganz neu ist das Angebot des VKEs in Völlan für Grundschulkinder.

Auf Wunsch vieler Familien wurde erstmals eine Übersicht über die geplanten Initiativen zusammengestellt. Diese Übersicht sowie die wichtigsten Infos zu den einzelnen Projekten sind auf der Gemeindehomepage veröffentlicht.

„Die Sommerbetreuungsprojekte sind eine wichtige Stütze zur Entlastung der Familien in der kindergarten- und schulfreien Zeit. Die Gemeinde möchte den Familien bestmöglich entgegenkommen und die Vereinbarkeit von Familie und Beruf erleichtern. Ein großer Dank geht an die Organisatoren der Angebote. Danke an die Eltern für die vielen Rückmeldungen,“ so die Vizebürgermeisterin sowie zuständige Referentin für Familien, Valentina Andreis zum Sommerbetreuungsangebot 2023 in Lana.

Die Angebote, die nicht nur die Sommerferien, sondern das ganze Jahr umfassen, werden laufend aktualisiert. Für Eltern, die noch auf der Suche nach einer Betreuungsmöglichkeit für ihr Kind sind, lohnt es sich auf die Gemeindewebseite reinzuklicken.

Fragen?

Vizebürgermeisterin Valentina Andreis

Valentina.andreis@gemeinde.lana.bz.it

Progetti estivi 2023 a Lana

11 settimane, 17 progetti e 11 organizzatori. Anche quest’anno l‘assistenza extrascolastica estiva a Lana è molto ricca e diversificata. L’offerta è stata ampliata sia per i bambini della scuola dell‘infanzia che per quelli della scuola elementare. Un’altra novità è la panoramica online dei servizi offerti visibile sulla homepage del comune.

Insieme e grazie al grande impegno delle associazioni e istituzioni, è stato ancora una volta possibile elaborare e offrire un’offerta completa di assistenza extrascolastica estiva a Lana. I progetti sono organizzati per bambini e ragazzi dai 2 ai 17 anni. Le attività sono molto varie e vanno dai camp di informatica alla settimana del circo, dallo sport alle lingue.

Per i bambini della scuola dell‘infanzia, l’assistenza extrascolastica estiva è stata prolungata e viene offerta fino al 25 agosto. L’offerta del VKE per i bambini della scuola primaria a Foiana è completamente nuova.

Su richiesta di molte famiglie, per la prima volta è stata redatta una panoramica delle iniziative. Panoramica e un elenco più dettagliato sui singoli progetti sono pubblicate sulla homepage del comune.

„I progetti estivi di assistenza extrascolastica all’infanzia sono un sostegno importante per sostenere le famiglie durante il periodo in cui non c’è l’asilo o la scuola. Il Comune di Lana vuole sostenere le famiglie nel miglior modo possibile e facilitare la conciliazione tra famiglia e lavoro. Un grande ringraziamento va agli organizzatori dei progetti. Grazie ai genitori per tutti i loro feedback“, afferma la vicesindaca e responsabile Valentina Andreis, a proposito del programma di assistenza extrascolastica estiva per bambini 2023 a Lana.

Le offerte, che coprono oltre alle vacanze estive tutto l’anno, sono costantemente aggiornate. Per i genitori che sono ancora alla ricerca di un’opzione di assistenza all’infanzia per il loro bambino, vale la pena di visitare il sito web comunale.

Domande?

Vicesindaca Valentina Andreis

Valentina.andreis@comune.lana.bz.it