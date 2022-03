Sonik | Live in Meran/o – Video

SONIK – LIVE IN MERANO

Sonik presenta 45 minuti di musica dalla Polveriera di Merano, una stupenda location che osserva tutta la città.

Il dj-set è impreziosito da immagini e riprese video delle meraviglie che caratterizzano Merano. Il tutto unito a suggestivi paesaggi con una vista mozzafiato.

Il progetto nasce con l’obiettivo di valorizzare territori e città intrise di cultura e arte. Siamo lieti che Merano abbia accolto e permesso la realizzazione di questo evento,

che ci auguriamo possa far conoscere ancora di più le meraviglie di questo territorio.

Si ringrazia…

Azienda di Soggiorno Merano, Terme di Merano, Hotel Terme Merano, Hotel Europa Splendid, City Hotel Merano, Merano 2000, Cantina Di Merano,Schenk Arredamenti, Auto Brenner, Jeans, Reverchon Centro Ottico, Fakie Store, 4event, Anna Guarino stylist, Italian Alps Travel,Discoteca Dolce Vita, Million, Frwrd, Pur Sudtirol, Forst.

Produced by Supersonika

_________________________

SONIK – LIVE IN MERANO

Sonik presents 45 minutes of music from the Polveriera of Meran, a beautiful location overlooking the whole city.

The DJ-set is embellished with images and video footage of the wonders that characterize Merano. All combined with suggestive landscapes with a breathtaking view.

The project was born with the aim of enhancing territories and cities steeped in culture and art. We are pleased that Merano has welcomed and allowed the realization of this event,

which we hope will make the wonders of this territory even more known.

Thanks to…

Azienda di Soggiorno Merano, Terme di Merano, Hotel Terme Merano, Hotel Europa Splendid, City Hotel Merano, Merano 2000, Cantina Di Merano, Schenk Arredamenti, Auto Brenner, Jeans, Reverchon Centro Ottico, Fakie Store, 4event, Anna Guarino stylist, Italian Alps Travel, Discoteca Dolce Vita, Million, Frwrd, Pur Sudtirol, Forst.

Produced by Supersonika