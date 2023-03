Sonnenenergienutzung Vereinfachungen bei den Genehmigungen

Aber Achtung: Wer in den Genuss eines Steuerabzuges kommen möchte, muss eine Eigenerklärung (autocertificazione) erstellen, aus welcher hervorgeht, dass für die vorgesehenen Maßnahmen nach den geltenden Rechtsvorschriften keine Baugenehmigung vorgesehen ist. Zudem muss im Vorfeld abgeklärt werden, ob eine Meldung an das Arbeitsinspektorat und der Einsatz eines Sicherheitskoordinators erforderlich ist. Weitere Informationen zu den Steuerabzügen sind in unserem Infoblatt „ Förderungen im Baubereich “ und unserem Steuerleitfaden enthalten. Wie es mit den anderen Anbringungsmöglichkeiten wie beispielsweise an Gebäuden im Landwirtschaftsgebiet, in den historischen Ortskernen, bzw. auf Bau- und Grundparzellen die unter Denkmalschutz stehen aussieht, darüber informiert in kurzer, verständlicher Form, die Infobroschüre des Landes. Sind ist auf der Webseite des Landes unter https://www.provinz.bz.it/natur-umwelt/natur-raum/downloads/Infoblatt_Photovoltaik_DE_def.pdf enthalten.