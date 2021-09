Am Sonntag, den 10. Oktober 2021 finden die Gemeindewahlen statt, bei denen die Bürgermeister und die Gemeinderäte in Meran, Nals und Glurns gewählt werden.

Die Wahllokale sind am Sonntag 10. Oktober 2021 von 7:00 Uhr bis 21:00 Uhr geöffnet.

Die Auszählung der Stimmen beginnt am Sonntagabend nach Schließung der Wahllokale.

Liste der Kandidaten in Meran

Liste der Kandidaten in Nals

Liste der Kandidaten in Glurns