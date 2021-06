Sophie Rabanser – So ist meine Welt

Interpretin: Sophie Rabanser

Musik und Text: Manu Stix, Chris Kaufmann, Sophie Rabanser, Toni Rabanser, Norbert Rabanser

Produziert von Manu Stix im Ambient-Studio

Videoproduktion: Daniel Felderer

Lyrics – So ist meine Welt:

Meine Stille und mein viel zu laut,

meine Ängste, alles was ich mich trau,

ein Moment und doch unendlich,

meiner Chancen Einmaleins.

Sollt´ ich mich selbst mal belügen,

bringst du meine Wahrheit zurück,

ein Schritt, millionen Wege,

jedes Ende jeder Start.

So ist meine Welt,

einfach alles was ich fühle,

gib mir meine Farben,

gib mir Flügel mach mich schwerelos.

So ist meine Welt,

so bin ich,

so funktionier ich irgendwie,

jeder Anfang, Musik du bleibst mein letztes Ziel!

Meine Weite und mein viel zu nah,

jedes Intro jedes Ende so klar,

ein Moment und doch unendlich,

jeder Funke jedes Zisch.

Habn´ mich die Sinne betrogen,

und hat sich mein Weltbild verschoben,

fall ich weich in meine Playlist,

und wenn mich Prince dann wieder küsst.

So ist meine Welt,

einfach alles was ich fühle,

gib mir meine Farben,

gib mir Flügel mach mich schwerelos.

So ist meine Welt,

so bin ich,

so funktionier ich irgendwie,

jeder Anfang, Musik du bleibst mein letztes Ziel!

Uuuuuuh..

Und wenn mich keiner versteht,

jeder Ton noch so schräg mein letztes Ziel.

So ist meine Welt,

einfach alles was ich fühle,

gib mir meine Farben,

gib mir Flügel mach mich schwerelos.

So ist meine Welt,

so bin ich,

so funktionier ich irgendwie,

jeder Anfang, Musik du bleibst mein letztes Ziel!

So ist meine Welt,

einfach alles was ich fühle,

gib mir meine Farben,

gib mir Flügel mach mich schwerelos.

So ist meine Welt,

so bin ich,

so funktionier ich irgendwie,

jeder Anfang, Musik du bleibst mein letztes Ziel!