SOS Corona – Japanische Variante: „Widersteht dem Impfstoff und gefährdet die Intensivpflege“

Alarm in Krankenhäusern und an Impfstellen: „Blockieren Sie Flüge, um die Verbreitung des mutierten Virus in Italien zu verhindern“.

Japanische Variante: die Ansteckung sei höher und es ist gegen Impfstoffe resistent.

Im Vergleich zu bisherigen entdeckten Mutationen sei sie viel ansteckender und gegen Impfstoffe resistent.



Nach Berichten des japanischen öffentlich-rechtlichen Senders NHK waren 70 % der mit dem Coronavirus infizierten Patienten, die im März in einem Krankenhaus der Hauptstadt, dem Tokyo Medical and Dental University Medical Hospital, getestet wurden, von der E484K-Variante mit dem Spitznamen „Eek“ betroffen. Nach den Zahlen zu urteilen, wurde die Bedrohung bei 10 der 14 Personen gefunden, die positiv getestet wurden.

SOS für die japanische Variante E484k

In der Zwischenzeit hat Japan in der Präfektur Osaka und den benachbarten Präfekturen Hyogo und Miyagi neue Beschränkungen gegen Covid 19 eingeführt. Es sei daran erinnert, dass der Ausnahmezustand im Raum Tokio am 21. März 2021 aufgehoben wurde. Damit wurden Maßnahmen beendet, die darauf abzielten, die Ausbreitung des Coronavirus zu verlangsamen und den Druck auf die medizinischen Systeme, die Covid-19-Patienten behandeln, zu verringern. Experten haben sich besorgt über den rasanten Anstieg in Osaka und die Belastung der medizinischen Einrichtungen geäußert.

Quelle: https://www.ilgiornale.it