Sparkasse an erster Stelle in Italien mit niedrigstem Niveau bei Problemkrediten

Jedes Jahr wird die Fachpublikation „Atlante delle Banche Leader” (Atlas der führenden

Banken) herausgegeben, in welcher der Gesundheitszustand der Banken in Italien unter

die Lupe genommen wird. Das abgelaufene Jahr bestätigt einige Ergebnisse und weist

einige neue, interessante Resultate auf, welche die Kreditinstitute erzielt haben.

Die Ausgabe 2022, die kürzlich erschienen ist und die Ergebnisse des Geschäftsjahres

2021 wiedergibt, enthält eine äußerst genaue Analyse unter verschiedenen

Gesichtspunkten. Was die Rangliste nach Gewinn betrifft, so bestätigt die Bank Intesa San

Paolo ihren ersten Platz mit einem Gewinn in Höhe von 4,1 Milliarden Euro.

Die Südtiroler Sparkasse führt hingegen die Rangliste an, die das Niveau der Netto-

Problemkredite bezogen auf die Ausleihungen mit einer Kennzahl in Höhe von 0,10%

misst. Diese Kennzahl drückt das Risikoniveau der Bank auf der Grundlage des Volumens

der Problemkredite im Verhältnis zu den Gesamtkrediten aus und ist von besonderer

Bedeutung, wenn es darum geht, auszudrücken, wie risikoreich ein Kreditinstitut eingestuft

werden kann. An erster Stelle dieser Rangliste steht die Südtiroler Sparkasse, gefolgt von

Cassa Centrale Banca, Credem und Unicredit.

Präsident Gerhard Brandstätter erklärt: „Unser Verwaltungsrat hatte als eines der

primären Ziele festgelegt, ein niedriges Risikoniveau anzustreben. Die Tatsache, dass die

Sparkasse unter den Banken in Italien diesbezüglich den ersten Platz einnimmt, bestätigt

eindeutig, dass dieses Ziel erreicht und sogar übertroffen worden ist.

Generell ist 2022 auch das Geschäftsjahr, in dem die Sparkasse ein besonders herausragendes Ergebnis

einfahren wird. Dies bekräftigt ihre wachsende Fähigkeit, eine Ertragsstärke zu erzielen,

die natürlich auch den Aktionären zugutekommen wird. Anfang Februar wird der

Verwaltungsrat die vorläufigen Ergebnisse 2022 genehmigen, die eine ausgezeichnete

Gesundheit unserer Bank wiederspiegeln.“

Der Beauftragte Verwalter und Generaldirektor Nicola Calabrò fügt hinzu: „Es freut uns

besonders, an erster Stelle zu stehen, was das Risikoniveau anbelangt.

Dieses Ergebnis ist besonders wichtig, denn es zeugt von einer ausgeprägten Fähigkeit einer achtsamen

Kreditauswahl, ohne jedoch die Bereitschaft zur Kreditvergabe der Bank zu schmälern. In

den letzten fünf Jahren, in denen die Kreditrichtlinien angewandt wurden, die die

Kreditrisiken unter Kontrolle gehalten haben, sind nämlich über 6,1 Milliarden Euro an

neuen mittel- und langfristigen Krediten gewährt worden.

Die Vergabe von Krediten und die Unterstützung der Territorien, in denen wir tätig sind, bestätigen unsere Rolle als Bank, die auf die Bedürfnisse von Familien und Unternehmen achtet. Ein niedriges Risikoniveau

prämiert die Aktionäre, die einer Bank vertrauen können, welche besonders achtsam auf mögliche Risiken ist.

Sparkasse al primo posto in Italia per basso livello di sofferenze

Ogni anno viene pubblicato l’Atlante delle Banche Leader che fotografa lo stato di salute

del sistema bancario italiano. I dati relativi all’anno scorso mettono in evidenza diverse

conferme oltre che alcune interessanti novità sulle performance raggiunte dagli istituti di

credito.

L’edizione 2022 appena pubblicata, che riporta i risultati dell’esercizio 2021, presenta una

radiografia molto puntuale da diversi punti di vista. Per quanto riguarda la classifica

generale per livello di utile, Intesa Sanpaolo conferma la propria leadership con un utile di

4,1 miliardi di euro.

Cassa di Risparmio di Bolzano primeggia invece nella classifica che misura il livello di

sofferenze nette rapportate agli impieghi, con un indicatore pari allo 0,10%. Questa

misurazione esprime il livello di rischiosità della banca espresso come rapporto fra il

volume dei crediti in sofferenza ed il totale dei crediti, e risulta particolarmente significativo

al fine di rappresentare quanto un istituto di credito possa essere considerato a rischio.

Nella classifica che vede quindi la Cassa di Bolzano al primo posto, seguono in seconda

posizione Cassa Centrale Banca, al terzo posto Credem ed al quarto posto Unicredit.

Il Presidente Gerhard Brandstätter ha commentato:

“Il nostro Consiglio di Amministrazione aveva definito che uno degli obiettivi primari sarebbe stato quello di

avere una banca caratterizzata da un basso livello di rischi. Essere al primo posto in Italia

per basso livello di sofferenze conferma in maniera chiara che questo obiettivo è stato

assolutamente centrato, andando anche oltre le aspettative. Il 2022 più in generale è

anche l’esercizio in cui verrà raggiunto un risultato di particolare pregio, a conferma della

crescente capacità di generare redditività che andrà a premiare naturalmente anche gli

azionisti.

All’inizio di febbraio il Consiglio di Amministrazione approverà i risultati

preliminari 2022, che confermeranno l’ottimo stato di salute della nostra banca.”

L’Amministratore Delegato e Direttore Generale Nicola Calabrò ha aggiunto:

“Siamo particolarmente orgogliosi di poter esprimere un indicatore che posiziona la banca al primo

posto per livello di rischi. Questo fattore è di particolare importanza perché testimonia una

grande capacità di selezione nella concessione dei finanziamenti, che però non ha frenato

la propensione della banca nell’erogazione del credito.

Negli ultimi cinque anni, nel corso dei quali sono state adottate le policy che hanno permesso di tenere sotto controllo i rischi creditizi sono infatti stati erogati oltre 6,1 mld di euro di nuovi crediti a medio lungo

termine. Concedere credito e sostenere i territori in cui operiamo rappresenta la conferma

del ruolo di banca attenta alle esigenze di famiglie ed imprese. Un basso livello di

sofferenze premia gli azionisti i quali possono fare affidamento su una banca molto attenta

a presidiare la rischiosità.”