Sparkasse ist „Leader der Nachhaltigkeit“ – Sparkasse è „Leader della Sostenibilità“

Die Sparkasse erhält die wichtige Anerkennung „Leader der Nachhaltigkeit“ im Rahmen der Initiative, die vom renommierten Wirtschaftsblatt „Il Sole 24 Ore“ gemeinsam mit dem deutschen Marktforschungsinstitut „Statista“ ins Leben gerufen wurde, mit dem Ziel, jene Unternehmen zu auszuzeichnen, die sich entschieden für eine grüne Wende einsetzen.

Die aktivsten Unternehmen in Italien im Bereich der Nachhaltigkeit zu ermitteln und auszuzeichnen – das ist das Ziel der Initiative „Leader der Nachhaltigkeit“, die von der Wirtschaftszeitung „Il Sole 24 Ore“ und dem deutschen Marktforschungsinstitut „Statista“, das international führend im Bereich Markt- und Verbraucherforschung bzw. –trends ist, durchgeführt wird. Im Rahmen der zweiten Auflage dieser Kampagne zur Ermittlung der Unternehmen in Italien, die am deutlichsten durch nachhaltigkeitsorientierte Unternehmensentscheidungen hervorragen, wurde die Sparkasse in den Kreis der „Leader der Nachhaltigkeit 2022“ aufgenommen.

Mehr als 450 Unternehmen, die aus einer anfänglichen Datenbank von 1.500 in Italien tätigen Betrieben erfasst wurden, sind einer Analyse unterzogen worden, bei der 35 Indikatoren zu den drei Bereichen der Nachhaltigkeit – Soziales, Umwelt und Wirtschaft – geprüft wurden. Zudem wurden die Nachhaltigkeitsberichte, die Nicht-finanziellen Erklärungen und die Bilanzberichte ausgewertet.

Die Auszeichnung „Leader der Nachhaltigkeit 2022“ wurde schließlich nur jenen 200 Unternehmen, unterteilt in 24 Wirtschaftssektoren, zuerkannt, die aufgrund entsprechender Leistungsergebnisse die höchste Punkteanzahl erreicht haben. Die Sparkasse zählt somit zu den 200 nachhaltigsten Unternehmen in Italien. „Es freut uns, dass wir zu jenen Unternehmen in Italien gehören, denen es so gut gelungen ist, umwelt-, sozial- und wirtschaftsbewusste Entscheidungen in ihre Geschäftsaktivitäten zu integrieren.

Diese Auszeichnung unterstreicht das Engagement der Sparkasse in allen Bereichen der Nachhaltigkeit und ist für uns ein Ansporn, uns in diesem Bereich, im Sinne der Umwelt und zum Wohle der Gesellschaft, stets zu verbessern,“ erklärt Präsident Gerhard Brandstätter.

Der Beauftragte Verwalter und Generaldirektor Nicola Calabrò fügt hinzu: „Die uns verliehene Auszeichnung ist ein zusätzlicher Beweis für das Engagement der Sparkasse im Rahmen ihrer nachhaltigen Unternehmensphilosophie und -politik. Es ist uns eine Ehre,

ein Unternehmen zu vertreten, das für seinen Einsatz im Sinne der Nachhaltigkeit und der

Stärkung der regionalen Wirtschaftskreisläufe anerkannt und gewürdigt wird.“

Sparkasse “Leader della sostenibilità”

Sparkasse ottiene l’importante riconoscimento “Leader della sostenibilità”, nell’ambito del concorso ideato da “Il Sole 24 Ore” e la società di analisi “Statista” per premiare gli sforzi delle imprese più impegnate nella svolta green.

La ricerca e premiazione delle aziende in Italia più attive sul fronte della sostenibilità – questo è l’obbiettivo del concorso “Leader della sostenibilità”, creato dal quotidiano “Il Sole 24 Ore” e dalla società di analisi “Statista”, leader internazionale delle ricerche e tendenze di mercato nonché di consumo e specializzata in ranking. Nell’ambito della seconda edizione dell’indagine volta ad identificare le aziende in Italia che si distinguono maggiormente per scelte orientate alla sostenibilità, Sparkasse è stata scelta tra i “Leader della Sostenibilità 2022”.

Oltre 450 imprese, tratte da un database iniziale di 1.500 aziende operanti in Italia, sono state sottoposte ad un’indagine avente ad oggetto l’analisi di 35 indicatori che afferiscono alle tre dimensioni della sostenibilità: sociale, ambientale ed economica. Sono stati analizzati i rapporti di sostenibilità, le Dichiarazioni non finanziarie ed i bilanci integrati. Ad essere selezionate sono state solo le 200 imprese, divise in 24 settori di attività, che tra tutte hanno totalizzato il miglior punteggio finale, ottenendo risultati performanti e tali da portarle a guadagnarsi “sul campo” il riconoscimento di “Leader della Sostenibilità 2022”. Sparkasse, dunque, è risultata tra le 200 aziende in Italia più sostenibili.

“Siamo lieti di far parte delle realtà in Italia che sono riuscite meglio a integrare scelte

consapevoli di tipo ambientale, sociale ed economico nelle proprie pratiche aziendali.

Questo riconoscimento evidenzia l’impegno di Sparkasse nei confronti di tutti gli aspetti del

tema della sostenibilità e rappresenta uno stimolo a continuare a migliorarci per realizzare

risultati sempre più importanti per l’ambiente e la società”, sottolinea il Presidente Gerhard Brandstätter.

Aggiunge l’Amministratore Delegato nonché Direttore Generale, Nicola Calabrò: “Il riconoscimento conferitoci è un ulteriore riprova dell’impegno e dedizione che Sparkasse infonde nella sua filosofia e politica sostenibile in cui l’azienda si dedica con determinazione. Siamo onorati di rappresentare una realtà imprenditoriale riconosciuta ed apprezzata per il suo impegno in favore della sostenibilità e della crescita dell’economia circolare nel nostro territorio.