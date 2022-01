Sparkasse und Finlombarda finanzieren das lombardische Unternehmen Magic Pack (Gruppe Happy)

Syndicated Loans Finlombarda und Sparkasse finanzieren das lombardische Unternehmen Magic Pack GmbH (Gruppe Happy)

Die Operation in der Höhe von insgesamt 13 Millionen Euro ermöglicht dem Unternehmen aus

der Provinz Cremona, seine Entwicklungs- und Expansionspläne zu verwirklichen.

10. Januar 2022 – Finlombarda, Finanzgesellschaft der Region Lombardei, und die Südtiroler Sparkasse

haben eine Pool-Finanzierung für die Magic Pack GmbH (Gruppe Happy), Unternehmen mit Sitz in

Gadesco Pieve Delmona (Cremona), das in der Herstellung von Verpackungen aus Polystyrolschaum

für die Lebensmittelindustrie und den Handel tätig ist, abgeschlossen.

Die Finanzierung in Höhe von insgesamt 13 Millionen Euro und mit einer Laufzeit von sieben Jahren

dient neuen Investitionen für die Entwicklung und die internationale Expansion des Unternehmens,

die folgendes vorsehen: Stärkung der Präsenz und des Angebots der Happy-Gruppe in Bezug auf Umsatz

und Produktpalette auf dem in- und ausländischen Markt; Erhöhung der Produktionskapazität; Aufwertung

und Konsolidierung des Know-hows als „immaterieller Vermögenswert“; Schaffung neuer und wirksamer

Synergien zur Verbesserung von Nachhaltigkeit und Recyclingfähigkeit der Produkte durch die Realisierung

neuer Produktionslinien für das Recycling von Lebensmittelverpackungen in Italien und Europa.

Zur Gruppe Happy (https://www.gruppo-happy.it) gehören mehrere europäische Produktions- und

Handelsunternehmen, die in der Herstellung und Vermarktung von Lebensmittelverpackungen mit rund

400 Mitarbeitern aktiv sind.

Der konsolidierte Umsatz beträgt 118 Millionen Euro (zum 31. Dezember 2020). Kennzeichnend für die Gruppe ist die Innovationsfähigkeit durch kontinuierliche Forschungs- und Entwicklungsarbeit, die in Zusammenarbeit mit Institutionen, Forschungszentren und Universitäten erfolgt.

Unter Einbeziehung von Energie aus erneuerbaren Quellen und Umsetzung von Ökodesign-Prinzipien bei

der Entwicklung und Herstellung von recycelbaren Produkten, die nach dem Verbrauch wiederverwertet

werden, verfolgt man die Maxime der Nachhaltigkeit.

„Mit dieser Finanzierung sind es nun insgesamt sieben Unternehmen, die wir mit einem Gesamtbetrag von

78 Millionen Euro im Rahmen von Syndicated Loans zugunsten des Territoriums unterstützen, um die

Investitionen der lombardischen Unternehmen in Zusammenarbeit mit den Banken anzukurbeln“, erklärt

Michele Vietti, Präsident von Finlombarda AG.

„Die Sparkasse hat sich zur Aufgabe gesetzt, Unternehmen nicht nur auf den inländischen Märkten, sondern

auch bei ihren Exportaktivitäten zu unterstützen, um sie in ihren länderüberschreitenden Tätigkeiten aktiv zu

begleiten. Wir sind außerdem auch ein kompetenter Ansprechpartner, wenn es um außerordentliche

Operationen zur Förderung von Wachstum und Entwicklung der Unternehmen geht. Die Pool-Finanzierung

wurde von unserer Corporate-Finance-Struktur mit Sitz in Padua betreut, die Bezugspunkt für den Nordosten

Italiens ist – ein Territorium, wo sich die Sparkasse zunehmend als qualifizierter Partner für Unternehmen

erweist,“ erklärt Emiliano Picello, Verantwortlicher der Direktion Corporate Banking und

Dienstleistungen für das Auslandsgeschäft der Sparkasse.

„Diese Operation ist vor allem ein wichtiger Vertrauensbeweis für die Gruppe Happy und den

Investitionsplan, den wir bis 2024 umsetzen werden. Die finanzielle Unterstützung von Finlombarda und der

Sparkasse ermöglicht es uns, die Ziele der Gruppe in den kommenden Jahren in Bezug auf Wachstum,

internationale Entwicklung und Nachhaltigkeit akkurat anzugehen. Es ist ein Glück für die Unternehmen der

Lombardei, auf eine eigene Finanzgesellschaft zählen zu können, die mit Professionalität und konstanter

Präsenz für die Entwicklung und das Wachstum der Unternehmen des Territoriums tätig ist. Wir hoffen, dass

dies nur der Anfang einer Beziehung ist, die sich mit der Zeit weiter festigen wird“, erklärt Biasio Florio,

Präsident der Gruppe Happy.

Finlombarda AG ist die Finanzgesellschaft der Region Lombardei und untersteht als Finanzvermittler der

Aufsicht der Banca d’Italia. Im Rahmen ihrer institutionellen Aufgabe trägt sie zur Umsetzung von

Programmen zur wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung des Territoriums bei. Finlombarda realisiert und

verwaltet Finanzprodukte und -dienstleistungen aus eigenen, regionalen und gemeinschaftlichen Mitteln zur

Unterstützung der Unternehmen und Berufsgruppen der Lombardei. Finlombarda flankiert die Region

Lombardei in der Strukturierung von Finanzoperationen in den strategischen Bereichen zur Stärkung von

Attraktivität und Wettbewerbsfähigkeit des Territoriums. Generaldirektor ist Giovanni Rallo.