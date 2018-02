Spendenaktion „Back To Rojava“ – Fotoausstellung und Spendenaktion – ost west club

Im Herbst 2016 wurde im ost west club in Meran eine Foto-Ausstellung mit dem Titel „Back to Rojava“ gezeigt. “Nun etwas mehr als ein Jahr später, dürfen wir voller Freude verkünden, dass wir mit dem Erlös aus den verkauften Werken, einer weiteren zusätzlichen Spende unserer Calcetto-Night-TeilnehmerInnen und einem finanziellen Beitrag von Seiten des Clubs insgesamt 800 Euro zusammentragen konnten. Die Spende wurde mittlerweile an Medico International überwiesen. Es war sehr erfreulich für uns alle, dass viele unserer Mitglieder sich mit großzügigen Spenden an der Aktion beteiligt haben und die Bereitschaft die Bilder auch für einen höheren Preis zu kaufen sehr groß war,” so Thomas Kobler in einer Presseaussendung.



Die Ausstellung war ein voller Erfolg mit großem Publikumszuspruch. Sehr gefreut haben wir uns auch über den Besuch vieler Mitglieder der kurdischen Gemeinschaft Merans. Wir bedanken uns außerdem bei Mauro Di Vieste der uns einen informativen und kompakten Vortrag zur Situation der kurdischen Minderheit in Nordsyrien präsentiert hat. Außerdem bedanken wir uns bei Jochen Tetzlaff für die Organisation und Zusammenarbeit.

Unter diesen beiden Links, auf unserer Homepage finden Sie weitere Informationen zur Ausstellung und der Spendenaktion:

https://www.medico.de

http://ostwest.it/apertura-mostra-back-to-rojava

http://ostwest.it/spendenaktion-back-to-rojava-medico-international

http://ostwest.it/bilder-einer-tragoedie-und-mehr-als-ein-geheimtipp-east-west-weeks-review-6