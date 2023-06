Spendenaktionen an Sparkasse-Geldautomaten für Caritas-Nothilfe erfolgreich: 35.000 Euro für



Erdbebenopfer in Türkei und Syrien. Jetzt neue Aktion für Unwetteropfer in Emilia Romagna

Die Spendenaktionen an Geldautomaten der Sparkasse für die Caritas-Nothilfe



erfreuen sich großen Erfolgs. Für die Erdbebenopfer in der Türkei und in Syrien



wurden in rund zwei Monaten über 30.000 Euro gesammelt. Die Sparkasse und



Caritas sind bereits mit der nächsten Initiative, diesmal für die Unwetteropfer in



der Emilia Romagna, gestartet. Durch die Möglichkeit, 1 Euro bei jeder



Bargeldabhebung an Bankomatgeräten der Sparkasse für die Caritas-Nothilfe zu



spenden, ist es für jeden Kunden möglich, einen kleinen, aber wichtigen Beitrag



zu leisten, um Menschen in Not zu helfen.

Die Spendenaktion der Sparkasse zugunsten der Caritas-Nothilfe für die Erdbebenopfer in



der Türkei und in Syrien ist erfolgreich zu Ende gegangen. Unter dem Motto „Gemeinsam



können wir helfen“ konnten die Kunden der Bank bei Bankomatbehebungen an Geräten der



Sparkasse 1 Euro spenden. Dank einer Vielzahl von Unterstützer/-innen ist bei dieser Aktion



in rund zwei Monaten auf diese Weise der stolze Betrag von 31.571 Euro



zusammengekommen. Ausgehend von dieser Summe hat die Sparkasse die Summe auf



35.000 Euro erhöht.

„Gerne stellen wir uns als Sparkasse mit unseren über 170 Bankomatgeräten zur Verfügung,



um die humanitäre Nothilfe der Caritas zu fördern. Die Möglichkeit, einen Euro zu spenden,



wenn man eine Bargeldbehebung am Bankomaten durchführt, ist sicherlich die einfachste Art,



einen Obolus zu geben. Wir freuen uns sehr, dass sich die Kunden wiederum so zahlreich



daran beteiligt haben. Mit der Aufstockung der gesammelten Gelder wollen wir einen



zusätzlichen Beitrag leisten, um zu helfen,“ erklären Sparkasse-Präsident Gerhard



Brandstätter sowie der Beauftragte Verwalter und Generaldirektor Nicola Calabrò.



„Wir bedanken uns bei der Sparkasse und ihren Kunden ganz herzlich für ihre Unterstützung.

Die gespendeten Geldmittel werden dringend benötigt. Die Lage ist in den Gebieten weiterhin



sehr schwierig. Einhundertdreißig Tage nach den tödlichsten Erdbeben in der jüngeren



Geschichte der Türkei und Syriens kämpfen Millionen von Kindern und Familien darum, ihr



Leben wieder aufzubauen. 2,5 Millionen Kinder in der Türkei und 3,7 Millionen in Syrien



benötigen laut UNICEF humanitäre Hilfe. Der Weg zurück zur Normalität ist lang, und die



Opfer benötigen weitere Unterstützung.

Die 35.000 Euro werden wir verwenden, um den vielen Kindern, die verletzt und schwer traumatisiert sind und oft Familienangehörige verloren haben, Beistand zu leisten,“ berichten Caritas-Direktorin Beatrix Mairhofer und die Leiterin für Internationale Zusammenarbeit, Sandra D’Onofrio.

Nach erfolgreichem Abschluss dieser Spendenaktion starten Sparkasse und Caritas nun eine



neue Initiative, um die Opfer der schlimmen Überschwemmungen in der Emilia Romagna zu



unterstützen. In Faenza-Modigliana, ein Gebiet, das vom Hochwasser betroffen war, leben



viele ältere Menschen.

Wer Glück hatte, ist bei Freunden und Verwandten untergekommen;



es gibt aber auch viele, die sich an die Essensausgaben der Caritas wenden. Mitarbeiter und



Freiwillige der Caritas bringen Lebensmittel, Hygieneartikel und Trinkwasser in die Pfarreien,



welche die Güter dann an die Bedürftigen verteilen.



Im Bild v.l.n.r Sandra D’Onofrio, Gerhard Brandstätter, Beatrix Mairhofer und Nicola Calabrò.