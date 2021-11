Spielewoche im Jux Lana vom 24. bis 28 Nov. 2021

Alle – von 0 bis über 99 sind eingeladen zum gemeinsamen Spielen im Jux Lana!

Täglich findet ihr hier über 300 Gesellschaftsspiele vor und darüber hinaus gibt es ein Gewinnspiel, die Werwolf Nacht, How to be a Hero, Magic Commander, Spielestar, die Lange Spielenacht am Samstag und den Spieleflohmarkt.

Das alles bei gewohnt gemütlicher Jux-Atmosphäre!

Wann? Von Mittwoch 24. bis Sonntag 28. November 2021, jeweils von 14 bis 22 Uhr!