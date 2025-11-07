Spielewoche im Jux Lana vom Montag 24. bis Sonntag 30. November

Worum geht´s?

Vom 24. bis 30. November 2025 verwandelt sich das Jugendzentrum Jux Lana wieder in ein Paradies für alle Brettspielbegeisterten!

Täglich von 15:00 bis 22:00 Uhr stehen die Türen offen, um gemeinsam zu würfeln, zu lachen und neue Spiele zu entdecken.

Die Woche ist voller spannender Ereignisse: von Turnieren über große Spielrunden bis hin zur legendären „Langen Nacht der Spiele“. Hier kommen Menschen unterschiedlichen Alters und Hintergrunds zusammen, die eine gemeinsame Leidenschaft teilen – die Freude am Spielen.

Eröffnungsfeier

Montag, 24. November 2025, 19:00 Uhr

Gemeinsamer Auftakt zur Spielewoche – lerne andere Spielbegeisterte kennen und starte mit Spaß in die Woche!

♻️ Spiele-FLOHMARKT

Täglich | ⏰ 15:00 – 22:00 Uhr

Bring deine vollständigen und gut erhaltenen Spiele ins Jux und schenke anderen die Möglichkeit auf neue, tolle Spielmomente. Spiele können schon ab Dienstag, 11. November im Jux abgegeben werden.

SpieleSTAR GEWINNSPIEL

Täglich | Teilnahme jederzeit möglich

Spiele dein Lieblingsspiel, füll eine Teilnahmekarte aus und hoffe auf dein Glück! Zu gewinnen gibt es großartige neue Spiele.

Verlosung am Sonntag, 30.11.2025, um 17:00 Uhr

♠️ POKERAbend

Donnerstag, 27. November 2025 | ⏰ 19:00 Uhr

Das geheime Pokerzimmer öffnet seine Türen – exklusiv für Eingeweihte. Mit Chips, Spannung und purem Pokerface!

Lange SpieleNACHT

Freitag, 28. November 2025

Die legendäre Nacht der Spiele!

Hier wird gespielt, bis niemand mehr kann – mit Würfeln, Karten und Strategie. Wer durchhält, erlebt eine unvergessliche Nacht voller Spielspaß und Taktik.

☕ SpieleBRUNCH

Samstag, 29. November 2025 | ⏰ 09:00 Uhr

Mit Kaffee, Gipfeln und einem guten Brettspiel in den Tag starten – perfekt zum Plaudern, Spielen und Genießen!

ROLLENSPIEL „Blood on the Clocktower“

Samstag, 29. November 2025 | ⏰ 20:00 Uhr

Das legendäre Social-Deduction-Spiel um Betrug, Verrat und Intrigen.

Kannst du den Dämon entlarven, bevor es zu spät ist?