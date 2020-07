Spielzeit vom Sonntag 19. Juli 2020 auf RAI Südtirol – Video

In der TV-Sendung „Spielzeit“ vom Sonntag 19. Juli 2020 von RAI Südtirol gab es unter anderem die Komödie „Schaffa, Schaffa, Häusle baue“ erzählt vom Projekt zur Unterstützung des Seniorenwohnheimes „Pilsenhof“ in Terlan.



Thomas Hochkofler, alias Günther, und Karin Verdorfer, alias Irene, verwirklichten im Stück ihren Traum vom Eigenheim. Das unterhaltsame Schauspiel nahm mit kabarettistischem Charme einen Hausbau auf die Schippe – in diesem Fall für einen guten Zweck.



Die Freilichtspiele Lana wagten sich diesen Sommer an eine besondere Produktion, die dem kritischen Corona-Jahr gerecht wird. Ihr Spiel „Was wir nicht sehen, hören wir!“ im Kapuzinergarten in Lana ist mehr als ein Alternativprogramm in und über Krisenzeiten.



Philipp Achammer, Landesrat für Kultur und Bildung, stellte sich in der „Spielzeit“ den Fragen der Südtiroler Theaterwelt.



Kunst und Kultur fielen in Zeiten von Corona in einen Zustand der Resignation, die es nun zu überwinden gilt.

In der „Spielzeit“ erhielt man Einblicke ins Sommerprogramm des Stadttheaters Bruneck. Unter Einhaltung der strengen Vorsichtsmaßnahmen finden die jährlichen Theaterworkshops für Kinder und Jugendliche heuer in neuem Rahmen statt.

Spielzeit-Gast war dieses Mal die Rittner Märchenerzählerin Heike Vigl.

Quelle: RAI Südtirol