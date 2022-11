Stadt Bozen kontrolliert Gaststätten

Beamte der Bozner Stadtpolizei und des städtischen Umweltamtes führten am vergangenen Wochenende in den Abend- und Nachtstunden systematische Kontrollen durch.

Am vergangenen Wochenende (28. und 29. Oktober 2022) kontrollierten Beamte der Stadtverwaltung und Einsatzkräfte der Stadtpolizei in den Abend- und Nachtstunden mehrere Gastlokale im Stadtgebiet. Dabei wurde die Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen sowie der Anordnungen des Bürgermeisters zum Schutz der Nachtruhe überprüft.

Insgesamt kontrollierten die Beamten der Stadtpolizei und des Umweltamtes 16 Lokale. In einigen Fällen waren den Kontrollen konkrete Beschwerden der Anwohnenden vorausgegangen, die sich über den Lärm und laute Musik beklagt hatten. In den übrigen Fällen wurde ganz allgemein die Einhaltung der erteilten Genehmigungen überprüft.

In 4 Gastlokalen in der Altstadt, in der Freiheitsstrasse und in der Industriezone wurden Verstösse festgestellt. Teilweise verfügten die Betreiber nicht über die Genehmigung für Musikdarbietungen. In einigen Lokalen wurden die Auflagen für Veranstaltungen mit Musik missachtet. In einem Fall wurde gegen die Vorschriften für die Einrichtung eines Gastgartens auf öffentlichem Grund verstossen.

Die Lokalbetreiber erwartet nun ein Bussgeld in Höhe von bis zu 1.000 Euro.