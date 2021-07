Stadt Hotel Città, das „Wohnzimmer Bozens“ wurde eingeweiht

Am vergangenen Dienstag, 6. Juli 2021, wurde das historische Stadt Hotel Città

mit dem feierlichen Bandschnitt durch den Bürgermeister der Stadt Renzo

Caramaschi im Beisein einer kleinen Anzahl von Gästen nach sorgfältiger

Renovierung offiziell eingeweiht.

Dank der Zusammenarbeit zweier Unternehmen mit Familientradition, der

Spezialbier-Brauerei FORST und der Podini AG, wird das historische Stadt Hotel

Città am Waltherplatz, seit jeher Treffpunkt der Bozner, ab dem 9. Juli 2021 erneut für

Einheimische und Gäste zugänglich sein.

Die beiden Unternehmer Cellina von Mannstein und Giovanni Podini haben sich gemeinsam ein ehrgeiziges Ziel gesetzt, das historische Bozner Hotel wieder in altem Glanz erstrahlen zu lassen.

Wenn beide über das Stadt Hotel Città sprechen, werden ihre Worte

gefühlsbetont: „Wir lieben traditionelle Hotels, die eine Geschichte zu erzählen

haben, aber vor allem solche mit Seele, wie diese Mauern“.

Wiedereröffnung des Stadt Hotel Città

Mit der Wiedereröffnung des Stadt Hotel Città bekommt Bozen sein

„Wohnzimmer“ zurück und entdeckt einen beliebten Treffpunkt im Herzen der

Stadt wieder. Durch die elegante Fassade und der monumentalen Architektur im

neobarocken Stil, zeigt sich das Stadt Hotel Città sowohl prächtig als auch

nüchtern. Die internationale Atmosphäre, der modern interpretierte Retro-Stil

und ein Hauch Belle Époque, lassen die Eleganz und Schönheit des historischen

Hotels wieder aufleben.

Die neue Brasserie mit Außenbereich in der Silbergasse bietet mittags und

abends in einem schick-urbanen Ambiente, mediterrane Küche, erfrischende

Bierspezialitäten und exzellenten Wein. Die Brasserie, gemeinsam mit dem

mondänen elliptischen Raum mit Glaskuppel und üppiger Pflanzenpracht bis an

die Decke, der edlen Einrichtung und dem Café, werden die Protagonisten des

neuen Hotels sein. Ein urbanes und raffiniertes Ambiente, um der Zeit zu

entfliehen und in eine luxuriöse Traumwelt einzutauchen.