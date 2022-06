Starke Gewitter, Muren, Waldbrandgefahr: Stufe Gelb im Warnlagebericht

LPA – Waldbrandgefahr, starke Gewitter, Murgänge landesweit, extreme Temperaturen im Süden Südtirols: Der Warnlagebericht weist für die kommenden Tage die Warnstufe Gelb auf.

Für drei Wetter- und Naturereignisse gilt in den kommenden Tagen in ganz Südtirol die Stufe Gelb in der vierstufigen Darstellung der Warnstufe anhand der Ampelfarben im Warnlagebericht des Landeswarnzentrums in der Agentur für Bevölkerungsschutz. Das bedeutet, dass kleinräumige Ereignisse heftig und unvermittelt auftreten können, erklärt der Direktor des Landeswarnzentrums Willigis Gallmetzer.

So besteht wegen der anhaltenden Trockenheit derzeit großes Waldbrandrisiko.

Potenzial für vereinzelte lokal heftige Gewitter

Wegen der hohen Temperaturen können vereinzelte Gewitter entstehen, die lokal auch heftig ausfallen können, vor allem heute, morgen und übermorgen, berichtetGünther Geier vom Landesamt für Meteorologie und Lawinenwarnung: „Das Landeswarnzentrum stuft das Gefährdungspotenzial als Gelb ein, wenn die Gewitterneigung einen gewissen Schwellenwert überschreitet und das Potenzial für lokal starke Gewitter da ist.“

Murgänge nach intensiven Regenschauern

Aufgrund der vorhergesehenen Gewitter besteht in diesen Tagen die Gefahr von Massenbewegungen und Murgängen, berichtet Stefan Ghetta vom Landesamt für Hydrologie und Stauanlagen. Durch die hohen Niederschlagsintensitäten kann es in kleinen Einzugsgebieten zum sprunghaften Anstieg der Wasserführung und in weiterer Folge zu einem Murgang kommen. Außerdem können die heftigen Niederschläge lokale Instabilitäten auslösen, die in Form von Massenbewegungen oder Hangmuren abgehen.

Informiert und vorbereitet mit dem Warnlagebericht des Landeswarnzentrums

Wetterphänomene und Naturereignisse in Südtirol werden seit nunmehr neun Monaten täglich vom Landeswarnzentrum in der Agentur für Bevölkerungsschutz bewertet und als Warnlagebericht veröffentlicht. Die Grundlage für die Bewertung bilden die Wetterprognosen der Meteorologen, darauf aufbauend bewerten Hydrologen, Geologen und die Forstbehörde die Situation und damit eine mögliche Gefährdung durch Naturereignisse. Mit diesen Daten und Informationen erstellt und veröffentlicht das Landeswarnzentrum den Warnlagebericht.

Der Warnlagebericht wird täglich vom Landeswarnzentrum veröffentlicht und kann auch abonniert werden.

Zur Frage Was tun? bei Gewitter, Hitzewellen, Waldbränden, Muren und Steinschlag, Überschwemmungen, Sturm hat der Zivilschutz Verhaltensempfehlungenzusammengestellt, damit sich alle angemessen vorbereiten und richtig verhalten können und damit zur eigenen und der Sicherheit anderer beitragen. Immer nach dem Motto: „Informiert und vorbereitet“. warnungen.provinz.bz.it

mac