Starke Impfwoche – 31.334 Dosen verabreicht

Sabes – Die Zahl jener, die sich für die Coronaschutzimpfung entscheiden, hat seit vergangener Woche deutlich zugenommen. In den vergangenen sieben Tagen wurden in Südtirol 31.334 Dosen verimpft.

Weihnachten steht vor der Tür. Eine Zeit, in der Familien zusammenkommen und während der Familienmitglieder aus der Ferne anreisen, um gemeinsam mit ihren Lieben Weihnachten oder Silvester zu feiern. Eine ziemlich ideale Situation für ein Virus, um sich von Wirt zu Wirt zu hangeln. Damit dies nicht geschieht, ist eine durch eine Impfung aufgebaute oder durch eine Booster-Impfung erneut gestärkte Immunabwehr gegen das Virus wichtig und unumgänglich. Viele Südtirolerinnen und Südtiroler haben das vergangene Woche erkannt und sich für eine Erst- oder Zweitimpfung vorgemerkt oder diese entgegengenommen.

So haben etwa die verabreichten Impfdosen im Vergleich zur Vorwoche um rund 60 Prozent zugenommen (31.334 zu 19.594 in der Vorwoche). Ein ähnliches Bild ergibt sich bei den verabreichten Erstdosen, die von 2.639 in der vergangenen Woche nun auf 4.016 angestiegen sind. Das bedeutet eine Steigerung um rund 52 Prozent. Eine deutliche Zunahme ist auch bei den verabreichten Zweitdosen (Steigerung um 33 Prozent) und bei den Drittdosen, dem so genannten Booster, zu sehen. Dort beträgt die Steigerung beeindruckende 68 Prozent (vorangegangene Woche 13.683 verabreichte Dosen, diese Woche 22.962).

Insgesamt wurden in Südtirol bisher 386.133 Erstdosen der Coronaschutzimpfung verabreicht, 72,3 Prozent der Südtirolerinnen und Südtiroler haben mit Donnerstag, 2. Dezember 2021, mindestens eine Imfpdosis erhalten. Ganze 337.649 Bürgerinnen und Bürger haben sogar bereits zwei Dosen bekommen (entspricht 63 Prozent der Gesamtbevölkerung) und 64.660 wurden bereits „geboostert“ und sind damit so gut wie möglich für die kommenden Wintermonate gerüstet.

Insgesamt sind das gute Nachrichten doch leider reicht es noch nicht, um diesen zweiten Pandemiewinter als Gemeinschaft gut überstehen zu können. Deshalb wird das Impfangebot am kommenden Wochenende (10. bis 12. Dezember 2021) noch einmal ordentlich aufgestockt.

Rund 100.000 Impfdosen stehen ab dem 10. Dezember an drei Tagen für Südtirols Bevölkerung bereit. In 39 Impfzentren und rund 50 Apotheken, die über das ganze Land verteilt sind, kann man sich dann impfen lassen. Die Vormerkungen sind online über das Vormerkungsportal Sanibook ab diesem Samstag, 4. Dezember um 0:00 Uhr oder telefonisch unter der Nummer 0471 100 999 (Samstag, 4. Dezember und Sonntag, 5. Dezember von 10 bis 16 Uhr sowie wochentags von 8 bis 16 Uhr) möglich. An den Nachmittagen (11. und 12. Dezember) werden offene Impfzugänge ohne Vormerkung jeweils ab 14 Uhr in den Impfzentren angeboten. Informationen zur Impfaktion sowie zu den bereits bestehenden Impfangeboten gibt es unter online unter www.coronaschutzimpfung.it.

„Es ist erfreulich, dass sich diese Woche so viele Menschen für die Impfung entschieden haben,“ meint Gesundheitslandesrat Thomas Widmann. „Die Impfung ist der einzige Weg, sich selbst und andere zu schützen und dadurch die Pandemie in den Griff zu bekommen. Aus diesem Grund haben wir gemeinsam mit dem Sanitätsbetrieb und Partnerorganisationen für das kommende Wochenende die Aktion „Südtirol impft“ organisiert. Damit geben wir bis zu 100.000 Südtirolerinnen und Südtirolern die Möglichkeit, sich zeitnahe impfen zu lassen,“ so der Landesrat weiter.

Generaldirektor Florian Zerzer: „Wenngleich die Impf- und Vormerkzahlen der vergangenen Woche Hoffnung machen, bedarf es doch noch einer gemeinsamen Anstrengung von uns allen, um durch diesen zweiten Coronawinter kommen zu können. Ich hoffe deshalb, dass das umfassende Impfangebot, das am kommenden Wochenende allen Bürgerinnen und Bürgern offensteht, von vielen angenommen wird. Für dich, für mich, für uns.“

Der aktuelle Impfreport – die wichtigsten Daten in Kürze

Nachfolgend werden die wichtigsten Zahlen (Stand: 03.12.2021) zu den bereits durchgeführten Impfungen in Südtirol dargestellt.

Impfungen insgesamt (im Vergleich zu letzter Woche)

Verabreichte Impfdosen: 788.442 (+31.334)

Erstdosis: 386.133 (+4.016)

Zweitdosis: 337.649 (+4.356)

Drittdosis: 64.660 (+22.962)

vollständig geimpfte Personen: 375.401 (+3.027)

Impfungen nach Gruppen

Personen über 80 Jahre

Diese Personengruppe umfasst: 33.732 Personen

Erstdosis: 29.497

Zweitdosis: 28.031

Drittdosis: 17.478

Personen über 70 Jahre

Diese Personengruppe umfasst: 46.417 Personen

Erstdosis: 41.227

Zweitdosis: 37.836

Drittdosis: 10.576

Personen über 60 Jahre

Diese Personengruppe umfasst: 58.927 Personen

Erstdosis: 50.966

Zweitdosis: 45.425

Drittdosis: 11.339

Personen über 50 Jahre

Diese Personengruppe umfasst: 84.804 Personen

Erstdosis: 70.982

Zweitdosis: 63.092

Drittdosis: 11.586

Personen über 40 Jahre

Diese Personengruppe umfasst: 74.448 Personen

Erstdosis: 61.205

Zweitdosis: 53.144

Drittdosis: 7.698

Personen über 30 Jahre

Diese Personengruppe umfasst: 63.481 Personen

Erstdosis: 50.862

Zweitdosis: 42.830

Drittdosis: 3.629

Personen über 20 Jahre

Diese Personengruppe umfasst: 61.285 Personen

Erstdosis: 49.660

Zweitdosis: 42.067

Drittdosis: 2.209

Personen von 16-19 Jahren

Diese Personengruppe umfasst: 23.242 Personen

Erstdosis: 18.514

Zweitdosis: 15.237

Drittdosis: 142

Personen von 12-15 Jahren

Diese Personengruppe umfasst: 23.121 Personen

Erstdosis: 13.220

Zweitdosis: 9.987

Drittdosis: 3

Personen, die vor einer Infektion geschützt sind, weil sie bereits geimpft bzw. in den letzten 3 Monaten positiv getestet wurden:

Altersgruppe 80+: 87,3%; 70+: 89,3%; 60+: 87,4%; 50+: 85,0%; 40+: 84,2%; 12-39: 80,1%.

Impfungen nach Impfstoff

Pfizer BioNTech

Erstdosis: 278.514

Zweitdosis: 258.689

Drittdosis: 64.660

Moderna

Erstdosis: 34.209

Zweitdosis: 33.363

Vaxzevria (ex AstraZeneca)

Erstdosis: 60.446

Zweitdosis: 45.597

Johnson & Johnson

Erstdosis: 12.964

