Status quo – Gröden 1981 – 40 years later

„Rock n roll over the World“ oder eben „Rock n roll over Südtirol“…

Vor 40 Jahren waren wir, Franz Heel, Ewald Brunner und Walter Escgfäller (Disco New Bozen) wochenlang in ganz Südtirol unterwegs, um das Konzert der englischen Rockgruppe STATUS QUO in St. Ulrich zu promoten.

Für uns – blutige Anfänger in diesem Bereich – begann damit eine über 40 Jahre dauernde Veranstalter-Kariere.

Aus heutiger Sicht wäre dies kaum mehr zu realisieren…. schon aufgrund der aktuellen Sicherheitsauflagen.

Wir waren damals schon auf die Sicherheit der Zuschauer bedacht und haben uns bemüht das Konzert so sicher wie möglich zu organisieren.

Lediglich beim Einlass kam es zu einem „Stau“ weil viele Busse zeitgleich beim Stadion angekommen sind.

Das hatten wir leider nicht bedacht……

In der Planung hätten die Fahrer in Abständen eintrudeln sollen.

Aber das haben wir letztendlich auch noch geschafft: dem geduldsamen Publikum sei Dank.

6000 Zuschauer kamen aus allen Landesteilen nach St. Ulrich.



Es wurde ein Mega Spektakel für Alle…….. der Band, dem Publikum

aber auch für uns als Veranstalter.

MfG

Franz Heel, Ewald Brunner, Walter Eschgfäller