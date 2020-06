Wohnort: Lana

Sternzeichen: Skorpion (06.11.68 in Bozen)

Beruf: Mitarbeiter in Logistik-Betrieb (mit Daddy und Sister), schreibt auch Zeitungs-Artikel, spielt gerne Jazz (www.stephan-koler.com) und studierte Schlagzeug in München.

Kam zum Radio: Im fernen Jahr 1990 als das Plattenauflegen noch den Radio-Alltag prägte. 1999 Wechsel zu Radio Tirol… Back to the roots seit Jänner 2005… Steve will immer wissen was auf der Welt passiert und kann ohne Nachrichten einfach nicht sein.

Hobbies: Schlagzeug (ist seit über 20 Jahren sein Leben), Fotografieren, Lesen, Journalistik, Radfahren, Skifahren.

Motto: „Sorge dich nicht, lebe…“ (Dale Carnegie).. ist aber leider nicht immer einfach zu verwirklichen!

Musik: Alles was hörbar ist! Am liebsten Jazz, ganz nach dem Motto „Jazz oder nie“

