Sternsinger aus Taufers zu Gast bei Bischof Ivo Muser

Die Sternsingerinnen und Sternsinger aus Taufers besuchten heute (am 31. Dezember) Bischof Ivo Muser. Sie überbrachten ihm ihre Segenswünsche sowie Kreide und Weihrauch.

Stellvertretend für die rund 5.000 Sternsingerinnen und Sternsinger in ganz Südtirol haben sieben Kinder aus Taufers Bischof Ivo Muser besucht. Er freute sich sehr über deren Besuch und dass die Gruppe den langen Weg auf sich genommen hat: „Bei der Aktion Sternsingen geht es um die Verkündigung der frohen Botschaft von der Menschwerdung Gottes. Gott ist Mensch geworden und aus diesem Grund machen auch wir uns auf den Weg hin zu anderen Menschen. Es geht um das Teilen und um das Miteinander: Dies ist der Sinn von Weihnachten und auch vom Sternsingen. Die Aktion Sternsingen ist sehr wertvoll und es freut mich, dass sich so viele Kinder und auch Erwachsene für diese Aktion engagieren.“

Die Aktion Sternsingen ist die größte Hilfsaktion von Kindern für Kinder. Hinter der Aktion steht die größte Kinderorganisation Südtirols: Die Katholische Jungschar. Jedes Jahr werden mit den Spenden über 100 Hilfsprojekte in Europa, Afrika, Lateinamerika und Asien unterstützt. Die diesjährigen Vorstellprojekte liegen in Ecuador. 2019 konnte dank der spendenfreudigen Südtiroler Bevölkerung ein neuer Spendenrekord in Höhe von 1,6 Millionen Euro aufgestellt werden.

Jungschar ist…

…Lebensraum für Kinder

…Kirche mit Kindern

…Lobby im Interesse der Kinder

…Hilfe getragen von Kindern

Die Katholische Jungschar Südtirols (KJS) ist die größte Kinderorganisation in Südtirol und besteht seit 1953. In fast jeder Pfarrei gibt es Jungschar- und Ministrantengruppen. Insgesamt gibt es über 9.000 Jungschar- und Ministrantenkinder in Südtirol. Sie werden von ca. 1.900 ehrenamtlichen Gruppenleiterinnen und Gruppenleitern betreut.