Stiftung Südtiroler Sparkasse erhöht Förderbudget 2025 auf 11,5 Mio. Euro

Am 21. Oktober 2024 beschloss der Stiftungsrat, das Budget gegenüber dem Vorjahr um 1,9 Millionen Euro aufzustocken, um zusätzlichen Förderbedarf im Sozialbereich zu decken. Der neu gewählte Stiftungsrat, das oberste Gremium der Stiftung, legte bei seiner Oktobersitzung die Budgetzahlen für das kommende Jahr fest und plant, weiterhin vielfältige Projekte in den Bereichen Kunst, Kultur, Wissenschaft, Soziales, Umwelt und Familie zu unterstützen.

Bereits in den Jahren 2023 und 2024 wurden die Förderbudgets angehoben, unter anderem für Projekte wie den Erwerb der ehemaligen Kurklinik „Dr. v. Guggenberg“ in Brixen, die Planung einer neuen Demenzbetreuungseinrichtung in Margreid und den Umbau des Seniorenwohnheims Schloss Moos in Wiesen. Die aktuelle Erhöhung auf 11,5 Millionen Euro ist auf die positiven Finanzergebnisse der Südtiroler Sparkasse AG und die erfolgreiche Finanzverwaltung der Stiftung zurückzuführen. Die zusätzlichen Mittel sind vor allem für soziale Projekte vorgesehen.

Stiftungspräsident Dr. Stefan Pan begrüßte die einstimmige Verabschiedung des Budgets als starkes Signal für Kontinuität und Stabilität. Auch im kommenden Jahr wird die Stiftung Förderpartner in den Bereichen Ehrenamt, kulturelles Schaffen, Natur- und Umweltschutz, Familie und sozialen Aktivitäten sein.

Weitere Informationen zu geförderten Projekten finden sich auf der Website der Stiftung und im jährlichen Tätigkeitsbericht.

Die Fördermittelzuweisung im Detail: