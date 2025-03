Stille Wege, geheime Gärten – Verborgene Ruhe-Oasen rund um Meran

Der Marlinger Waalweg (Bild: nemo1963/Adobe Stock )

Inhaltsverzeichnis Marlinger Waalweg – Flüstern des Wassers

Algunder Sagenweg – Legenden zwischen Bäumen

Kränzelhof in Tscherms – Labyrinth, Wein & Kunst

Gilfschlucht – Wasserrauschen am Rand der Stadt

Schlossgarten Schenna – Botanischer Rückzugsort

Waalwege bei Vellau – Zeitreise entlang alter Kanäle

Kunstweg Partschins – Wald trifft Fantasie

Marlinger Waalweg – Flüstern des Wassers

Der Marlinger Waalweg ist ein langer, fast ebener Wanderweg oberhalb von Marling, ideal für entspannte Spaziergänge ohne viele Höhenmeter. Der Weg folgt einem alten Bewässerungskanal, das Wasser fließt direkt neben dem Pfad – leise, aber gut hörbar. Perfekt für alle, die gerne ohne Anstrengung in der Natur unterwegs sind.

Unterwegs gibt es viele Sitzbänke, schattige Abschnitte und schöne Ausblicke auf das Etschtal. Vor allem im Frühling, wenn die Apfelbäume blühen, und im Herbst, wenn sich das Laub färbt, lohnt sich der Besuch besonders. Wanderschuhe sind nicht unbedingt nötig, aber bequeme Schuhe helfen. Wasser und ein kleiner Snack sind empfehlenswert, da es unterwegs kaum Einkehrmöglichkeiten gibt.

Ideal für: Halbtagesausflüge, langsames Wandern, ruhige Momente abseits vom Trubel.

Algunder Sagenweg – Legenden zwischen Bäumen

Der Algunder Sagenweg ist ein kurzer, leicht begehbarer Wanderweg im Wald oberhalb von Algund, ideal für alle, die eine einfache Runde in der Natur suchen und dabei etwas Besonderes entdecken möchten. Entlang des Weges stehen geschnitzte Holzfiguren, die alte Südtiroler Sagen darstellen – jede mit einer kleinen Tafel, auf der die Geschichte in wenigen Sätzen erklärt wird.

Die Runde dauert ungefähr eine Stunde und lässt sich gut am späten Vormittag oder am Nachmittag gehen. Startpunkt ist der Parkplatz bei der Talstation der Seilbahn nach Vellau – von dort aus ist der Einstieg gut ausgeschildert. Wer gerne etwas länger unterwegs ist, kann den Sagenweg mit anderen Wanderwegen in der Umgebung kombinieren.

Einkehrmöglichkeiten gibt es in Algund, am besten vorher oder nachher einplanen – besonders angenehm nach einem langen Tag auf den Wanderwegen rund um die Gegend. Wer danach noch entspannen möchte, findet in der Umgebung viele ruhige Plätze oder gönnt sich Erholung in einem Hotel in Meran mit großem Pool . Der Weg ist wenig besucht, selbst an Wochenenden bleibt es ruhig.

Ideal für: Familien, gemütliche Spaziergänge, ruhige Waldwege, kurze Ausflüge mit Kulturbezug.

Kränzelhof in Tscherms – Labyrinth, Wein & Kunst

Der Kränzelhof in Tscherms ist ein weitläufiges Gelände mit Weingarten, das sich gut für einen entspannten Nachmittag an der frischen Luft eignet und dabei etwas ganz Besonderes bietet. Mitten im Garten liegt ein großes Heckenlabyrinth, das zu einem ruhigen Spaziergang einlädt – ohne Ziel, einfach nur zum Abschalten.

Zwischen den Wegen stehen verschiedene Kunstwerke aus Holz, Stein oder Metall, die immer wieder zum Stehenbleiben und Nachdenken anregen. Alte Bäume spenden Schatten, kleine Plätze mit Bänken bieten Ruhe. Kein Lärm, keine Eile – nur Natur, Formen und Stille.

Der Garten ist in einzelne Bereiche unterteilt, jede Ecke wirkt ein bisschen anders. Mal wild bewachsen, mal ganz offen, mal mit Blick auf die Weinreben. Alles ist zu Fuß gut begehbar, festes Schuhwerk ist aber trotzdem sinnvoll.

Ideal für: ruhige Spaziergänge, kleine Entdeckungen, Nachmittage ohne Hektik, Kunst und Natur an einem Ort.

André Beer/Unsplash

Gilfschlucht – Wasserrauschen am Rand der Stadt

Die Gilfschlucht liegt nur wenige Minuten zu Fuß vom Zentrum von Meran entfernt und ist trotzdem erstaunlich ruhig und naturbelassen – perfekt für alle, die kurz raus wollen, ohne weit zu fahren. Der Weg führt direkt in eine schmale Schlucht mit hohen Felswänden, viel Schatten und angenehm kühler Luft.

Moos, Wurzeln, kleine Holzbrücken und das ständige Rauschen des Wassers machen den Spaziergang besonders an heißen Sommertagen sehr angenehm. Kein Verkehr, kein Lärm – nur Naturgeräusche und ein bisschen Wind zwischen den Bäumen.

Der Zugang zur Schlucht beginnt beim Pulverturm und ist gut ausgeschildert. Die Strecke ist kurz, aber etwas uneben, also besser feste Schuhe anziehen. Für eine kleine Auszeit zwischendurch oder einen Spaziergang mit ruhiger Stimmung ist die Gilfschlucht genau richtig.

Ideal für: kurze Stadtflucht, schattige Wege, Sommertage, ruhige Natur direkt neben der Altstadt.

Schlossgarten Schenna – Botanischer Rückzugsort

Der Schlossgarten in Schenna liegt etwas oberhalb des Ortszentrums in Hanglage und wird oft übersehen, obwohl er ohne Eintritt zugänglich ist und eine ruhige Alternative zu den bekannten Gärten der Region bietet. Zwischen alten Mauern, Bäumen und Wegen entsteht schnell das Gefühl, weit weg vom Alltag zu sein.

Der Garten ist nicht groß, aber gut gepflegt und abwechslungsreich. Alte Pflanzenarten, Kräuter, Blumenbeete und kleine Brunnen machen den Spaziergang interessant, ohne anstrengend zu sein. An mehreren Stellen geben Sitzbänke den Blick frei auf das Etschtal und die umliegenden Berge. Keine Eintrittszeiten, kein Gedränge, einfach kommen und genießen.

Ideal für: kurze Auszeiten, ruhige Spaziergänge, schöne Ausblicke, Natur ohne Trubel.

Waalwege bei Vellau – Zeitreise entlang alter Kanäle

Die Waalwege bei Vellau verlaufen auf schmalen, leicht verwinkelten Wegen entlang alter Wasserkanäle und führen vorbei an Wiesen, kleinen Höfen und stillen Waldabschnitten – perfekt für alle, die gerne in ruhiger Umgebung unterwegs sind. Das leise Plätschern begleitet den Weg fast durchgehend und sorgt für entspannte Stimmung.

Alte Steinbrücken, Holzgeländer und verwachsene Pfade lassen schnell das Gefühl aufkommen, in eine andere Zeit einzutauchen. Der Weg ist wenig bekannt, meist menschenleer und ideal für Spaziergänge ohne Hektik.

Früh am Morgen oder später am Nachmittag ist es besonders ruhig – dann wirken die Wege fast wie verlassen. Feste Schuhe helfen bei unebenen Stellen, sonst ist keine besondere Ausrüstung nötig.

Ideal für: stille Spaziergänge, Natur ohne Verkehr, einfache Wanderungen mit altem Charme.

Kunstweg Partschins – Wald trifft Fantasie

Der Kunstweg in Partschins ist ein einfacher Spazierweg, der durch einen ruhigen Wald führt und dabei immer wieder mit modernen Kunstwerken überrascht – ideal für alle, die draußen unterwegs sein wollen und trotzdem etwas Besonderes sehen möchten.

Zwischen den Bäumen tauchen Skulpturen, Installationen und kreative Objekte auf, mal gut sichtbar, mal etwas versteckt. Alles ist fest installiert, wetterfest und in die Umgebung eingebunden. Keine Führung nötig, einfach losgehen und schauen, was auftaucht.

Der Weg ist nicht lang, lässt sich in etwa einer Stunde gemütlich abschreiten und ist gut ausgeschildert. Besonders schön ist es vormittags, wenn das Licht durch die Bäume fällt und kaum jemand unterwegs ist.

Ideal für: entspannte Spaziergänge, Kunst in der Natur, kreative Pausen, neue Eindrücke ohne Stress.