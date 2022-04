Strassensperren und Parkverbote in Lana wegen der Tour of the Alps 2022

Etappenverlauf durch Lana und Burgstall:

Zieletappe Lana am Dienstag, 19.04.22

Die Sportler kommen vom Gampenpass über die Gampenstraße und fahren in Richtung Gewerbezone (Max-Valier-Straße) weiter über die Hauptstraße Meran-Bozen (Romstraße) bis Burgstall. Die Einfahrt nach Lana erfolgt über die Boznerstraße bis ins Ziel vor dem Sozialsprengel Lana, Andreas-Hofer-Straße. Die Athleten werden voraussichtlich ab ca. 14.15 Uhr das Ziel erreichen.

Startetappe am Mittwoch, 20.04.22

Start der Etappe ist vor dem Sozialsprengel Lana ab ca. 10.30 Uhr. Weiter geht das Rennen über die Andreas Hofer Str., Bozner Straße in Richtung Burgstall und geht dann durchgehend weiter bis zur Zieletappe in Niederdorf.

Dienstag 19. April 2022

Anlässlich der Durchfahrt der 2. Etappe der „Tour of the Alps“ am 19. April 2022 ab 14.00 Uhr bis zur Durchfahrt des Fahrzeugs „fine gara ciclistica“ die totale Sperrung der Gampenstraße, der Maria-Hilf-Straße, der Meraner Straße, der Max Valier Straße, der Bozner Straße, des Tribusplatzes sowie der A. Hofer Straße. Weiters herrscht ein Zufahrtsverbot auf den genannten Straßenabschnitten aus sämtlichen seitlichen Zugängen bzw. Zufahrten. Den Fußgängern ist es untersagt, zwischen der Durchfahrt des Fahrzeugs „inizio gara“ und der Durchfahrt des Fahrzeugs „fine gara ciclistica“ die genannten Straßenabschnitte zu überqueren.

Streckenverlauf ‚Tour of the Alps‘ Lana am Dienstag 19.04.2022

Mittwoch 20. April 2022

Anlässlich der Durchfahrt der 3. Etappe der „Tour of the Alps“ am 20. April 2022 ab 09.00 Uhr bis zur Durchfahrt des Fahrzeugs „fine gara ciclistica“ die totale Sperrung der A. Hofer Straße, des Tribusplatzes und der Bozner Straße bis Ende Gemeindegebiet Lana. Weiters herrscht ein Zufahrtsverbot auf den genannten Straßenabschnitten aus sämtlichen seitlichen Zugängen bzw. Zufahrten. Den Fußgängern ist es untersagt, zwischen der Durchfahrt des Fahrzeugs „inizio gara“ und der Durchfahrt des Fahrzeugs „fine gara ciclistica“ die genannten Straßenabschnitte zu überqueren.

Streckenverlauf ‚Tour of the Alps‘ Lana am Mittwoch 20.04.2022

PARKVERBOT mit Zwangsabschleppung in folgenden Parkplätzen:

Parkplatz Sportzone 18.04.22 ab 12:00 Uhr

Parkplatz “Raiffeisen” 16.04.22 ab 08.00 Uhr

Parkplatz “Lorenzer” 16.04.22 ab 08.00

F. Höfler Straße 19.04.22 ab 06.00 Uhr

Lorenzerweg Abschnitt Kreuzung A. Hofer Straße bis Kreuzung F. Höfler Straße 19.04.22 ab 06.00 Uhr;

Parkplatz “Erzherzog Eugen Straße” Bereich Kreuzkirche 18.04.22 ab 12.00 Uhr;

Parkplatz “Sozialsprengel” (oberirdisch) 18.04.22 ab 18.00 Uhr

Burgstall

Anlässlich der Durchfahrt der 2. Etappe der TOUR OF THE ALPS am 19. April 2022 werden auf dem Gemeindegebiet von Burgstall folgende Straßen total gesperrt:

• Romstraße ab Gemeindegrenze Meran (Förstler) bis Kreuzung Bahnhofstraße

• Bahnhofstraße ab Kreuzung Romstraße bis Mebo Ein- und Ausfahrt

Zeitraum: Dienstag 19. April 2022 von zirka 14:00 Uhr bis zirka 15:30 Uhr

Anlässlich der Durchfahrt der 3. Etappe der TOUR OF THE ALPS am Mittwoch 20. April 2022 werden auf dem Gemeindegebiet von Burgstall folgende Straßen total gesperrt:

• Bahnhofstraße ab Mebo Ein- und Ausfahrt bis Kreuzung Romstraße

• Romstraße ab Kreuzung Bahnhofstraße bis zur Gemeindegrenze Gargazon

Zeitraum: Mittwoch 20. April 2022 von zirka 09:00 Uhr bis zirka 10:30 Uhr

