Strategietag 2023 des Klima Clubs Südtirol

Am 07.10.2023 fanden sich die Mitglieder des Klima Clubs Südtirol KCS in Lana zu einem intensiven Strategietag zusammen. Der Verein wurde im Januar 2021 gegründet, um einen Beitrag zur Erreichung der Klimaziele in Südtirol zu leisten und den Werdegang des Südtiroler Klimaplans kritisch zu begleiten.

Im Zuge des Workshops erfolgte neben der Festlegung einer klaren Vision für die zukünftige Ausrichtung des Vereins auch ein Rückblick auf den bereits zurückgelegten Weg. Trotz der Herausforderungen konnten in den vergangenen drei Jahren bemerkenswerte Fortschritte im Bereich Aufklärung und Sensibilisierung hinsichtlich Klimafragen in den unterschiedlichsten Bevölkerungsschichten Südtirols verzeichnet werden. Welches sind die Kernkompetenzen des Vereins? Welche vergangenen Aktionen haben auch auf politischer Ebene Wirkung gezeigt? Sollte auch weiterhin mit den Politikern in Dialog getreten werden? Wurde das anfänglich gesetzte Ziel des Vereins erreicht? Diese und noch weitere Fragen wurden tiefgründig erarbeitet.

Bei einem inspirierenden Impulsvortrag des Rechtswissenschaftlers Martin Kripp zum Thema “Umwelt- und Klimaklagen”, hatten die Mitglieder des KCS außerdem die Möglichkeit, einen Blick über den Tellerrand hinaus zu wagen. Die internationale Klimabewegung zeigt eine klare Richtung auf: von portugiesischen Jugendlichen über deutsche Biobauern bis hin zu Schweizer Klima-Seniorinnen – alle wagen sich nun in Richtung Klimaklage. Die Zahl der strategischen Prozesse im Zusammenhang mit dem Klimawandel hat sich in den letzten fünf Jahren verdoppelt. Nach einem lebhaften Austausch wurde an der Mission und zukünftigen Ausrichtung des Klima Clubs Südtirol getüftelt.

Es wurden zwei Schwerpunkte festgelegt, mit welchen sich der KCS zukünftig verstärkt auseinandersetzen wird:

Welches sind die potentiellen Risiken, denen die Entscheidungsträger aus Politik und Wirtschaft aufgrund vergangener und aktueller Fehlentscheidungen ausgesetzt sind? Wie sehen mögliche (Klima-)Klagen aufgrund von tatsächlich erlittenen Schäden aus? Welches sind die volkswirtschaftlichen Auswirkungen, Risiken und Chancen für Südtirol im Hinblick auf die zukünftige Klimapolitik?

Insgesamt war der Workshop ein bedeutender Schritt nach vorne. Er half den Vereinsmitgliedern, als Team enger zusammenzurücken, das gemeinsam Geschaffte zu würdigen und die Zukunft des Vereins zu gestalten. Die gewonnenen Erkenntnisse aus diesem Workshop werden als Grundlage dienen, um den KCS in eine erfolgreiche und zielführende Zukunft zu leiten. Ein nächster Schritt wurde bereits getan: die Website des Klima Club Südtirol ist nun online: www.klimaclub.it

Klimaclub auf Facebook: https://www.facebook.com/KlimaClubSuedtirol