Stromzähler werden ausgetauscht – Sostituzione dei contatori elettrici

Ab Jänner 2024 startet der flächendeckende Austausch der Stromzähler im Versorgungsgebiet der Stadtwerke Brixen. Gemäß den Vorschriften der staatlichen Regulierungsbehörde werden die bisherigen Stromzähler der ersten Generation durch intelligente elektronische Zähler der zweiten Generation ersetzt. Bis Ende Dezember 2025 sollen alle 23.000 Zähler in den acht Gemeinden im Einzugsgebiet der Stadtwerke ausgetauscht sein.

Generaldirektor Franz Berretta erklärt: „Das sogenannte Smart Meter bietet zahlreiche Vorteile. Der intelligente elektronische Zähler erfasst detailliert den Energieverbrauch und kann mit anderen Technologien kommunizieren, was eine neue Ära für die Entwicklung des Smart Home eröffnet. Zukünftig wird es möglich sein, den Smart Meter mit anderen Technologien und Geräten zu verbinden, um den individuellen Verbrauch im Detail zu überwachen. Der Smart Meter hilft also dabei, den persönlichen Verbrauch besser zu kontrollieren und Energie einzusparen.“

Die Austauschkampagne der Stadtwerke startet im Jänner in der Gemeinde Klausen und wird im Februar im Gemeindegebiet von Brixen fortgesetzt, beginnend in Albeins und in der Industriezone. Der Austausch der Zähler ist kostenlos. Die Anwesenheit des Kunden ist nicht erforderlich, wenn der Zählerraum zugänglich ist. Da die Arbeiten zonenweise durchgeführt werden, wird mittels Aushang bei den jeweils betroffenen Gebäuden eine Woche vor Beginn der Zähleraustausch angekündigt.

Bis Ende Dezember 2025 soll der umfassende Zähleraustausch im gesamten Versorgungsgebiet der Stadtwerke Brixen abgeschlossen sein. Der detaillierte Zähler-Austauschplan nach Zonen ist auf der Internetseite verfügbar.

A partire da gennaio 2024, inizierà la sostituzione massiva dei contatori elettrici nell’area di fornitura di ASM Bressanone. In conformità alle disposizioni dell’autorità di regolamentazione statale, i vecchi contatori elettrici di prima generazione saranno sostituiti con contatori elettronici intelligenti di seconda generazione. Entro la fine di dicembre 2025, si prevede la sostituzione di tutti i 23.000 contatori nelle otto comunità nel territorio di competenza di ASM.

Il Direttore Generale, Francesco Berretta, afferma: “Il cosiddetto Smart Meter offre numerosi vantaggi. Il contatore elettronico intelligente registra in modo dettagliato il consumo di energia e può comunicare con altre tecnologie, aprendo una nuova era nello sviluppo delle Smart Home. In futuro sarà possibile collegare il contatore intelligente con altre tecnologie e dispositivi per monitorare dettagliatamente i consumi individuali. Il contatore intelligente aiuterà quindi a controllare meglio i consumi personali e a risparmiare energia.”

La campagna di sostituzione dei contatori delle aziende municipalizzate inizia a gennaio nel comune di Chiusa e prosegue a febbraio nel comune di Bressanone, a partire da Albes e dalla zona industriale. La sostituzione dei contatori è gratuita. Non è richiesta la presenza del cliente per l’intervento se i contatori sono accessibili. Poiché i lavori saranno eseguiti zona per zona, una settimana prima dell’inizio della sostituzione dei contatori verrà affisso un avviso negli edifici interessati.

Entro la fine di dicembre 2025, si prevede di completare la sostituzione massiva dei contatori in tutta l’area di fornitura di ASM Bressanone. Il piano dettagliato di sostituzione dei contatori è disponibile sul sito web.