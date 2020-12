Stunde Null – besser als mein vorbild [Offizielles Video]

Lyrics:

die maske legt sich nieder

auf mein schönes gesicht

ich spiele meine rolle

bis die lebenskraft zerbricht

ich zweifle an mir selbst

an meiner integrität

mein leben lang habe ich

in fremden schatten gelebt

es ist nun an der zeit

endlich weiterzugehen

mich nicht mehr zu verstellen

und mein leben zu lieben

so folge ich meiner stimme

und höre genauer hin

denn nur auf diesem weg

macht leben einen sinn

ich bin besser als mein vorbild

ich bin heller als das licht

ein mensch aus purer freiheit

der am leben nie zerbricht

ich bin besser als mein vorbild

reiße die mauern um mich ein

ich habe den mut

niemals perfekt zu sein

die maske fällt zu boden

und im spiegel steht ein mann

der endlich mal begreift

dass er alles schaffen kann

ich starre in das glas

und erkenne das problem

es war mir immer wichtig

wie andere mich sehen

doch jetzt scheiße ich darauf

und habe nun sichergestellt

will verdammt nochmal leben

genauso, wie es mir gefällt

ich will kein vorbild sein

sondern der, der ich bin

denn nur auf diesem weg

macht leben einen sinn