Stunde Null – besser als mein vorbild [Offizielles Video]

Stunde Null veröffentlichte neues Musikvideo „besser als mein vorbild“



Normalerweise spielen Stunde Null bis zu 50 Konzerte pro Jahr. Doch bekanntlich ist im Jahr 2020

nichts normal und so mussten auch Stunde Null umdenken. Anstatt wie gewöhnlich durch Südtirol,

Deutschland oder sogar Russland zu touren ging die Band ins Studio, um an ihrem neuen Album

„Wie laut die Stille schreit“ zu arbeiten. Heute erschien mit „besser als mein vorbild“ die dritte

Single aus dem Album, welches am 29. Jänner erscheinen wird.



Stunde Null sind in Musikerkreisen für ihre Vielfältigkeit bekannt, mit „besser als mein vorbild“

zeigen sich die Barbianer von ihrer härteren Seite und heizen so bei ihren Fans die Vorfreude auf

das dritte Album der Band an.



Die beiden Vorgänger-Alben „Vom Schatten ins Licht“ und „Alles voller Welt“ landeten auf den

erfolgreichen Plätzen 56 bzw. 17 der deutschen Albumcharts. Mit zahlreichen ausverkauften

Shows zählen Stunde Null zu den hoffnungsvollsten Newcomern der deutschsprachigen

Rocklandschaft.

Stunde Null sind (v.L.): Stefan Gantioler, Jonas Rabensteiner, Aaron Puntajer, Markus Aichner und

Michael Schweigkofler