

“Succede in una notte”: al Cineforum di Bolzano proiezione del film e pubblicazione

dell’album della colonna sonora di Montanile e Liberatori.

Dopo l’uscita nelle principali città italiane, “Succede in una notte”, il nuovo film di Emiliano Canova, approda anche a Bolzano con una proiezione speciale in programma per il 3 ottobre alle ore 20:00 presso la Sala Videodrome del Cineforum Bolzano. Il Cineforum, da anni punto di riferimento per il cinema indipendente in Alto Adige,

continua a proporre esperienze cinematografiche di qualità, dedicate sia al pubblico adulto che ai più giovani, conparticolare attenzione al cinema d’autore e alle tematiche contemporanee.

In concomitanza con la proiezione speciale di Bolzano, il 3 ottobre, verrà pubblicato su tutti i digital store anche

l’album ufficiale delle soundtracks del film. Le musiche di scena sono appunto firmate dal compositore bolzanino

Francesco Montanile, con la preziosa collaborazione di Fabio Liberatori, cofondatore degli Stadio, storico partner di

Lucio Dalla e autore di numerose colonne sonore per i film di Carlo Verdone.

I titoli delle composizioni non sono scelti a caso, ma si ispirano alle scene e agli stati d’animo degli attori, accompagnando così il film con una forte

coerenza narrativa ed emotiva. Montanile ha curato in particolare le parti ambient e atmosferiche, realizzate con l’uso sapiente di synth e chitarra,

capaci di fondere sonorità elettroniche con timbri più caldi e organici. Tra i brani spicca “La notte dei desideri”, scritto insieme a Liberatori: una

composizione che intreccia gli effetti ambient della chitarra di Montanile con le tastiere dal suono inconfondibile di Liberatori. Un connubio sonoro

perfetto, che amplifica la tensione emotiva ed esalta con intensità una delle scene finali del film, trasformandola in un momento di grande forza visiva e musicale.

IL FILM

Succede in una notte affronta alcuni dei nodi più urgenti e universali del nostro tempo: la crisi climatica, la fragilità

nascosta dietro il successo mediatico, il peso degli haters e delle relazioni virtuali, il conflitto tra vita pubblica e

privata. Protagonista del film è Cornelia, influencer ambientalista che, durante un acceso confronto televisivo,

compie un gesto impulsivo lasciando in diretta il proprio numero di telefono. Quello che sembra un atto di ribellione

si trasforma presto in un incubo notturno: minacce continue, segreti familiari che riemergono, un difficile legame

con la figlia, e un drammatico confronto con la propria identità e con il prezzo della fama. Tra gli interpreti

principali: Rita Rusciano, Alessandra Persi e Riccardo Leonetti.

Un doppio appuntamento da non perdere: “Succede in una notte” e la sua colonna sonora ufficiale arrivano a

Bolzano!

Biglietti disponibili ora su Eventbrite

https://www.eventbrite.com