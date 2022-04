Südtirol – das ideale Reiseziel zur Entspannung

Unser stressiges Alltagsleben lässt nur wenig Zeit für Erholung. Vielen Menschen bleibt allein der Urlaub, um neue Energien zur Bewältigung der täglichen Herausforderungen am Heimatort zu tanken. Südtirol mit seinen Reichtum an faszinierenden Naturlandschaften bietet internationalen Reisenden unzählige Möglichkeiten, um sich intensiv zu entspannen. Auch die italienische Bevölkerung verbringt immer häufiger eine Auszeit in ihrer eigenen Bergwelt – sie ziehen die Stille der Natur dem Trubel an Italiens Küsten vor.

Pixabay.com © kordi_vahle CCO Public Domain

Südtirol besticht mit seinen traumhaft schönen Naturlandschaften.

Wellness – eines der effektivsten Mittel, um Tiefenentspannung zu erreichen

Die Betreiber der Unterkünfte in Südtirol verfügen über jahrzehntelange Erfahrung im Tourismus. Während die herzliche Gastfreundlichkeit und einladende Gemütlichkeit unverändert geblieben sind, steigern sich Komfort und Ausstattung stetig. Das Augenmerk liegt auf den aktuellen Ansprüchen der Urlauber, die durch regelmäßige Modernisierungen und Anpassungen erfüllt werden. Dazu gehören luxuriöse Wellnessbereiche, die Entspannung in höchstem Maß ermöglichen. Etwas ganz Besonderes bietet ein Hotel mit privatem Spa wie das ABINEA in Südtirol. Zum einen ist es für seinen 4-Sterne-Komfort in den Zimmern und Suiten bekannt. Zum anderen erfreut sich die Südtiroler Gourmetküche, kreiert aus lokalen Produkten, großer Beliebtheit. Hinzu kommt der exklusive Spa-Bereich, der Gäste unter anderem mit folgenden Highlights erwartet:

verschiedene Themensaunen, darunter die Steinsauna mit Zirbenessenz

2.000 Quadratmeter großer Wellnessbereich mit Solegrotte und Whirlpool, Kälteraum inklusive Crash-Eis, Kneipp-Parcour, Bergkristall Dampfbad, Vital-Zirm- sowie Bio-Heu-Sauna, Infinity-Outdoor-Skypool und vielem mehr

Angebot von mehr als 50 individuellen Wellness-Behandlungen

Extrabereiche nur für Erwachsene

Vorzüge Südtirols für Erholungssuchende

Nachdem unsere Reiselust durch die Corona-Pandemie ausgebremst wurde, planen mittlerweile wieder viele Menschen einen Urlaub. So zieht auch der Tourismus in Südtirol erneut stark an. Die beliebte Region in Italien verfügt über einen großen Pluspunkt: Natur pur, die uns unendliche Entspannung und viel Raum im Freien bietet – ein wichtiger Aspekt, auf den zahlreiche Reisende heute besonderen Wert legen. Darüber hinaus punktet Südtirol mit einer prächtigen Bergwelt, glasklaren Seen und gesunder Luft. Sie wirken sich ausnahmslos positiv auf Körper sowie Seele aus und garantieren einen hohen Erholungsfaktor.

Gut für die Psyche: der Anblick von Wasser

Wer es sich am Ufer eines träge dahinplätschernden Flusses bequem macht, fühlt sich meist sofort ein bisschen besser. Gleiches gilt beim Blick auf die sanften Wellen des Meeres oder einen See, der in verschiedensten Blaunuancen leuchtet. Dabei handelt es sich keinesfalls um eine subjektive Wahrnehmung. Vielmehr haben Wissenschaftler festgestellt, dass die Nähe zu Gewässern eine direkte Reaktion in unserem Gehirn auslöst. Sie führen es auf unsere tiefe biologische Verbindung zum Wasser hin, die sich wie folgt begründet. Es handelt sich zum einen um unser Lebenselixier, zum anderen sind 70 Prozent unseres Planeten mit Wasser bedeckt. Fast ebenso viel Anteil hat es an unserem Körper.

Allein die Geräuschkulisse von Wasser kann den Ausstoß von Botenstoffen anregen. Sie wirken sich positiv auf unser Wohlbefinden aus und kurbeln gleichzeitig die Blutzirkulation an. Ein erstaunliches Ergebnis erbrachte eine Studie der Universität Exeter: Je näher die Teilnehmer aus Großbritannien an einem Gewässer wohnten, desto gesünder waren sie. Den überaus positiven Effekt von Wasser auf uns erklären Forscher damit, dass es quasi das Gegenteil von unserem „roten Gemütszustand“ darstellt. Er entsteht durch urbane Wohngegenden sowie der häufigen Nutzung von elektronischen Kommunikations- und Hilfsmitteln. Meer, Fluss und See bilden die Gegenwelt zu unserem Alltag. Ihr Anblick und ihre Geräuschkulisse sollen zu einer Reduzierung der Ängste sowie des Stresses unserer modernen Welt beitragen.

Pixabay.com © hias_schell CCO Public Domain

Der Pragser Wildsee gilt als die Perle der Dolomiten-Seen.

Südtirol verlockt mit unzähligen Gewässern, insbesondere der Aufenthalt an idyllischen Bergseen ist für eine tiefenentspannende Auszeit prädestiniert. Teilweise lassen sich dort gemütliche Freizeitaktivitäten wie Stand-Up-Paddling, Kanutouren oder Tretbootfahrten genießen. Zu den berühmtesten Gewässern Südtirols zählen:

Antholzer See (Lago di Anterselva)

Fennberger See (Lago di Favogna)

Kalterer See (Lago di Caldaro)

Montiggler Seen (Lago die Monticolo)

Pragser Wildsee (Lago di Braies)

Toblacher See (Lago di Dobbiaco)

Reschensee (Lago di Resia)

Dem Stress davonschwimmen und Entspannung finden

Wasser ermöglicht uns zudem Schwimmfreuden, die ebenfalls gut für unsere Physe und Psyche sind. Viele stressgeplagte Personen möchten sich am liebsten nach Feierabend nur noch auf der Couch ausstrecken. Auch das bringt Erholung, jedoch besteht das Risiko, den beruflichen Druck mit in die eigenen vier Wände zu nehmen. Vor allem bei einer hohen Belastung findet man nachhaltige Entspannung am besten bei leichter körperlicher Betätigung. Die ideale Sportart für den Stressabbau und das Aufladen der Batterien ist Schwimmen.

Mit der richtigen Schwimmtechnik erreichen manche geübte Badefreunde sogar einen Zustand meditativer Entspannung – ähnlich wie bei Yoga. Schwimmen gehört ebenso wie Joggen zu den Ausdauersportarten. Während ihres Betreibens setzt unser Organismus stimmungsaufhellende Botenstoffe frei. Glückshormone sind die Basis für unser Wohlgefühl, das wiederum eine wichtige Grundlage des Entspannens ist. Darüber hinaus erhöht Schwimmen unsere Fähigkeit, mit Belastungen umzugehen. Die kristallklaren Bergseen Südtirols verlocken in der Sommerzeit zu einem Badeurlaub, aus dem wir rundum erholt wieder zurückkehren.

Die Berge rufen

Berge ziehen uns seit Menschengedenken magisch an. Bereits ein Urlaubsaufenthalt von einer Woche vor der Kulisse mächtiger Gipfel hat einen positiven Effekt auf unsere Gesundheit. Dazu trägt auch die frische, saubere Bergluft ihren Teil bei. Der Ökomediziner Arnulf Hartl sagt dazu Folgendes:

„Schon neun Tage wirken präventiv gegen Osteoporose und man profitiert bis zu 120 Tage lang, was die Anzahl der roten Blutkörperchen und die Vitalität betrifft. Selbst ein längerer Aufenthalt in der Höhe ganz ohne Sport beugt Herz-Kreislauf-Erkrankungen vor.“

Halten wir uns in den Bergen auf, reagiert unser Körper auf den geringeren Sauerstoffdruck mit einer verstärkten Bildung von roten Blutkörperchen. Je höher ihre Anzahl ist, desto mehr Sauerstoff wird transportiert. Gleichzeitig werden das Immunsystem stimuliert und physiologische Verjüngungsprozesse angeworfen, wir fühlen uns vitaler.

Pixabay.com © nirolfix CCO Public Domain

Auf den Gipfeln der höchsten Berge der Dolomiten fühlt man sich frei wie ein Vogel.

Alle Reisenden, die sich zu Hause müde, schlapp und gestresst gefühlt haben, sollten hinauf auf die Südtiroler Berge. Mittlere Höhenlagen von etwa 1.300 bis 1.500 Meter reichen schon aus, um chronischen Stress einfach weg zu atmen. Weiterhin erfolgt eine Anregung des Fett- und Zuckerstoffwechsels – Urlauber können sich leichter entspannen. In Südtirol erwarten uns fantastische Bergwelten, die nicht nur für einzigartige Erholung sorgen, sondern auch mit ihrer faszinierenden Ausstrahlung und außergewöhnlichen Schönheit überzeugen: