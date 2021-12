Südtirol impft – Die aktuellen Daten

Der Südtiroler Sanitätsbetrieb organisierte am 10., 11. und 12. Dezember 2021 die Aktion „Südtirol impft“: An drei Tagen gab es an zahlreichen Standorten im ganzen Land von 8:00 bis 20:00 Uhr die Möglichkeit, sich einfach und unkompliziert impfen zu lassen. Die Aktion startete mit Freitag, 10. Dezember mit Impfmöglichkeiten in den teilnehmenden Apotheken. Am Samstag, 11. und Sonntag, 12. Dezember 2021 wurden Impftermine in den Impfzentren des Sanitätsbetriebes und der Gemeinden angeboten.

Am Sonntag 12. Dezember 2021 um 20 Uhr ging das große Impfwochenende „Südtirol impft“ mit insgesamt 46.578 durchgeführten Impfungen zu Ende.

Die meisten Impfdosen wurden verabreicht in der Messe Bozen (7.517), im Impfzentrum in der Neuen Klinik (3.189), im Impfzentrum in Auer (1.836), in Meran im Impfzentrum Kaserne Julia 1.589, in der Raiffeisenhalle in Eppan 1585, in der Mittelschule Klobenstein am Ritten (1.463) und im Raiffeisenhaus in Lana (1.425).

Generaldirektor Florian Zerzer: „Es war wichtig, jetzt schnell zu reagieren und zu boostern, auch weil wir in letzter Zeit immer wieder Impfdurchbrüche verzeichnet haben. Gerade deshalb ein riesengroßes Dankeschön allen Mitarbeitern und Helfern, die erneut gezeigt haben, wie leistungsbereit und einsatzfreudig sie sind. Sie haben diese Aktion möglich gemacht. Danke auch den unzähligen Partnern, die mitgearbeitet haben.“ Die Details zu den Impfdaten der einzelnen Impfzentren siehe Anlage. (PDF weiter unten)

Die aktuell mitgeteilten Daten sind das Ergebnis eines validierten Datenflusses des Zivilschutzes. Die Impfungen werden in den nächsten Tagen noch vollständig registriert und nach Rom mitgeteilt. Es könnten sich dabei kleinere Änderungen/Verschiebungen ergeben. Aktuell sind die Informationen, wieviele Erstdosen verabreicht worden sind, nicht vollständig verfügbar. Wir gehen von ca. 12% aus.

