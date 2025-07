Südtirol plant Früherkennung von Lungenkrebs – Landtag einstimmig dafür

Studien aus dem In- und Ausland zeigen eindeutig: Je früher Lungenkrebs erkannt wird, desto größer sind die Heilungschancen – bei einer der weltweit häufigsten krebsbedingten Todesursachen. Auf Initiative des Team-K-Abgeordneten Franz Ploner hat sich der Südtiroler Landtag nun einstimmig dafür ausgesprochen, ein strukturiertes Früherkennungsprogramm auch in Südtirol zu etablieren. Die Landesregierung ist nun am Zug, diese Maßnahme unter der Leitung des Südtiroler Sanitätsbetriebes fachlich fundiert und zeitnah umzusetzen.

„Das Tückische an Lungenkrebs – nach Prostatakrebs bei Männern und nach Brust- und Darmkrebs bei Frauen eine der häufigsten Krebserkrankungen in Europa – ist, dass er lange keine Symptome verursacht und daher oft erst in fortgeschrittenem Stadium entdeckt wird“, erklärt Franz Ploner, ehemaliger Primar und heutiger Landtagsabgeordneter. Ziel müsse daher sein, Tumore möglichst früh in einem noch gut behandelbaren Stadium zu erkennen.

„Wissenschaftliche Daten belegen klar, dass ein Lungenkrebs-Screening – insbesondere mittels Niedrigdosis-CT (LDCT) – für Risikogruppen wie starke Raucher:innen das geeignetste Instrument ist, um Überlebens- und Heilungschancen deutlich zu verbessern“, so Ploner. Sein Beschlussantrag sieht neben der Einladung zu einer LDCT-Untersuchung auch die begleitende Möglichkeit zur professionellen Tabakentwöhnung vor – ein ganzheitlicher Ansatz zur Prävention.

Die gute Nachricht, so das Team K: Lungenkrebs wird zunehmend effizienter behandelbar. Die Therapien sind heute präziser, wirksamer und besser verträglich als früher. Daher müsse es ein zentrales Anliegen der öffentlichen Gesundheitsversorgung sein, Früherkennungsangebote breit zugänglich zu machen. Zudem verursacht Lungenkrebs europaweit die höchsten direkten und indirekten Gesundheitskosten unter allen Krebserkrankungen – und stellt eine enorme Belastung für Betroffene und Angehörige dar.

„Mit der Annahme meines Antrages hat der Landtag ein starkes Signal gesetzt – für mehr Vorsorge, bessere Heilungschancen und konkrete Entlastung für das Gesundheitssystem“, resümiert Ploner.