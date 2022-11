Südtirol-Power im Doppelpack:

Cemetery Drive & Dead Like Juliet mit “Snake”

Seit über 10 Jahren gibt es die beiden Bands schon und seit jeher sind sie befreundet und teilen sich

die Bühnen des Landes. Nun sind Cemetery Drive und Dead Like Juliet auch auf einem Song

zusammen zu hören. Mit “Snake” liefern sie eine energiegeladene Single, die es schafft den Sound

der beiden Bands mühelos und authentisch zu vereinen. Inhaltlich ist der Song ein Stinkefinger an

manipulative Personen und chronische Lügner*innen.

Cemetery Drive & Dead Like Juliet werden am Samstag, 26. November 2023 in der „BASIS Vinschgau

Venosta“ in Schlanders auftreten. Dies wird die erste Möglichkeit sein „Snake“ live zu erleben. Noch

dazu wird bei diesem Auftritt das offizielle Musik-Video gefilmt.

„Snake“ ist ab ab 18. November 2022 auf allen Streaming–Plattformen verfügbar.

Link zum Streamen (ab 18/11):

https://fanlink.to/snakecddlj



https://www.cemeterydriveband.com/

https://www.instagram.com/cemeterydriveband/

https://www.facebook.com/cemeterydriveband

https://www.deadlikejuliet.com/

https://www.instagram.com/deadlikejuliet/

https://www.facebook.com/deadlikejuliet