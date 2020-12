Südtirol testet – Corona-Antigen-Schnelltest in Burgstall in der Sportzone

Daniel von Radio Sonnenschein ist bereits negativ getestet worden und ist als Freiwilliger in der Gemeinde von Burgstall im Einsatz.

Weiters sind der Rettungsverein Weisses Kreuz und die Freiwillige Feuerwehr Burgstall im Einsatz.

