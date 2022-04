Südtirol und seine Urlaubsziele – in jeder Jahreszeit erneut ein Erlebnis

Der zum größten Teil deutschsprachige Teil von Italien ganz im Norden ist bekannt für den Apfelanbau, für guten Wein und für Käse. Südtirol zieht buchstäblich alle Jahre wieder Urlauber aus allen Ländern an, viele davon auch aus Deutschland oder Österreich, aber mitnichten zu einer bestimmten Jahreszeit. Kaum eine andere Region ist nahezu in jeder Saison so vielseitig. Im Winter zieht es die Wintersportfans zum Skifahren und Snowboarden nach Südtirol. Im Sommer geht es mit dem Rad oder zu Fuß im Zuge einer Rad- oder Wandertour in den Bergen, nicht minder aktiv zu. Doch Südtirol ist mit seinen lebhaften kleinen Städtchen mehr als der Törggelen-Brauch und guter Käse. Eine Inspiration für den nächsten Urlaub oder Ausflug liefert der folgende Beitrag – mit Blick auf altbekannte und neu zu entdeckende Highlights.

Wer eine Region liebgewonnen hat, kann je nach Saison immer wieder Neues erleben

Abbildung 1: Die massiven Erhebungen der Erdpyramiden in Ritten bei Bozen sind ein beeindruckendes Ausflugsziel, das alleine die Natur geschaffen hat.

Eine der Top-Sehenswürdigkeiten für Naturliebhaber sind die Erdpyramiden im Pustertal und in Ritten bei Bozen. Die durch natürliche Einflüsse, wie Wind und Regen entstandenen Granitblöcke, sind über sehr gut erschlossene Wanderwege zu erreichen. Ein wahres Wunderwerk der Natur das inmitten der Landschaft zum Wandern oder Biken einlädt. Klar sind die Erdpyramiden ein vergleichsweise bekanntes Highlight, doch in Südtirol gibt es auch noch einige „hideaways“. Beispiel gefällig? In der Mountain-Lodge in Oberbozen verrät das Hotel-Motto bereits, worauf sich die Besucher und Besucherinnen einlassen dürfen. Eat, Relax und Explore steht für eine Auswahl an regionalen Köstlichkeiten, für Spa und Wellness, die dazu einladen, die Seele vor der atemberaubenden Gebirgskulisse baumeln zu lassen und für reichliche Freizeitangebote, die sicherlich noch nicht allen Südtirol-Urlaubern bekannt sein dürften.

Nahe der Ötztaler Alpen und dem Skigebiet in Nauders befindet sich der Reschensee. Der wohl bekannteste Kirchturm in ganz Südtirol und wohl in ganz Europa. Eine Schifffahrt auf dem künstlich angelegten See, der eigentlich ein Stausee ist, kann ein ganz besonderer Ausflug sein. Der Kirchturm der Kirche St. Katharina stammt aus dem 14. Jahrhundert und ist wohl der einzige auf der ganzen Welt, der mit einem Schiff umfahren werden kann.

Wer Greifvögel und Eulen schon immer einmal live erleben wollte kann dies im Schloss Tirol nahe Meran bei den täglich stattfindenden Flugvorführungen. Das Pflegezentrum für Vogelfauna hat es sich zur Aufgabe gemacht, kranke und verletzte Tiere aufzunehmen und diese gesundzupflegen. Vögel egal ob kleiner Spatz oder großer Steinadler – sie alle finden eine Herberge bis diese wieder in die freie Wildbahn entlassen werden können. Hier werden jährlich rund 150 Tiere abgegeben und aufgepeppelt. Das Pflegezentrum ist die einzige Auffangstation in Tirol und finanziert sich aus den Eintrittsgeldern und Spenden.

Abbildung 2: Frühling in den Gärten Südtirols – auch in Meran gibt es viele Highlights zu bestaunen.

Bekannte Highlights oder unbekanntes Terrain!? Ein Besuch lohnt sich in jedem Fall

Egal ob Lichtspiele, Sonnenfänger oder einfach nur die bunt gestalteten Blumenbeete in der ganzen Stadt – Meran zeigt sich auch im Frühling von seiner ganz besonderen Seite. In Zusammenarbeit von Stadtgärtnerei und Kulturverwaltung sind einige Oasen geschaffen worden, die verteilt in der ganzen Stadt zum Verweilen einladen. Noch bis Juni werden diese das Stadtbild auf ihre Art und Weise prägen.

Wer hingegen lieber abseits die Ruhe der Natur genießt, kann an den Reinbachfällen eine ganz besondere Atmosphäre vorfinden. Die herrlich frische Luft kann gerade an heißen Sommertagen für einen erfrischenden Ausflug sorgen. Die Tour, um die insgesamt drei Wasserfälle erleben zu können, dauert ca. zwei Stunden. Wer auf der Brücke über der Schlucht steht, kann bei Sonnenschein und gutem Wetter mit Sicherheit den einen oder anderen Regenbogen durchblitzen sehen.

Wer bei schlechtem Wetter Südtirol besucht oder von einem Regentag überrascht wird, dem wird kurzerhand ein Ausflug in die Therme von Meran empfohlen. Die 2005 eröffnete Therme in der ehemaligen Kurstadt ist ein wahres Wellness-Paradies. Mit Innen- und Außenpools kann diese natürlich auch im Sommer besucht werden. Ab Mai wird die Außenanlage wieder geöffnet sein und ist auch bei gutem Wetter einen Besuch wert. Einen Tag in der Therme zu verbringen, kann für sich gesehen bereits eine Auszeit darstellen. Das Frühstück im Wellness Tempel sorgt für einen ganz besonderen Start in den Tag. Zudem sind für den Sommer 2022 wieder große Events geplant – mit Open-Air-Kino, Konzerten oder auch der Vorwahl zur Miss Süd-Tirol.

Zudem lässt sich dieser Geheimtipp aufschnappen: Das beste Eis in Meran kommt aus einer kleinen Eisdiele, zu finden in einer Seitenstraße. Die Gelateria Sabine ist im ganzen Meraner Land bekannt. Hier wird die Italienische Spezialität noch traditionell hergestellt ganz ohne großes Tam Tam. Sehr unscheinbar kommt die kleine Eisdiele ganz versteckt und ohne Sitzgelegenheiten daher. Die ganz natürlichen Zutaten, die traditioneller Weise nur Milch, Sahne, Zucker und natürliche Zutaten sind, machen dieses Eis zu etwas Besonderem.

Abbildung 3: Vor allem in den gemütlichen Städtchen in Südtirol locken quietschbunte Eisvarianten zum Genießen. Und Eis geht schließlich zu jeder Jahreszeit.

Südtirol immer wieder neu erleben, heißt: Frühling, Sommer, Herbst und Winter dort anzureisen

Viele Touristen, die nach Südtirol kommen, lieben die Beständigkeit, die diese Region bietet. Sie wissen, wo sie gerne übernachten, wo es leckeres Frühstück gibt, wo der Nachmittagskuchen am besten schmeckt und wo abends der perfekte Ort für ein romantisches Candle-Light-Dinner oder ein Abendessen mit der Familie ist. Wintersportler kennen ihre Lieblingspisten und Weinliebhaber reisen zum Törggelen auch gerne mal mit dem Bus an. Doch die vielfältige Region im nördlichen Italien bietet nicht nur Beständigkeit, sondern immer wieder Neues für all jene, die sich darauf einlassen. Ein Perspektivenwechsel, was die Saison angeht, die Idee, den Luxus eines Hotels zu genießen anstatt in einer Hütte als Selbstversorger zu agieren, oder die Entscheidung für einen Städtetrip oder alternativ einen Aktivurlaub in der Natur, sorgt für Abwechslung und für neue Highlights.

