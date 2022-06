SÜDTIROL WANDERT, LÄUFT UND RADELT FÜR DAS LEBEN

Beim «GIRO D`ITALIA» der Kinder-Palliativ-Betreuung radelt auch Landeshauptmann Arno Kompatscher mit.

Am 11. und 12. Juni 2022 wandert, radelt und läuft Südtirol zur Unterstützung von kranken Kindern. Bei der Laufveranstaltung und Solidaritätswanderung MOMO RUN in Bozen und bei der Radveranstaltung «GIRO D`ITALIA» der Kinder-Palliativ-Betreuung macht sich das ganze Land auf die Beine.

Die mehrfache Meisterin im Eiskunstlauf Carolina Kostner ist Schirmherrin des MOMO RUN am Samstag. Landeshauptmann Arno Kompatscher radelt am Sonntag mit. Beide Veranstaltungen werden von MOMO, dem Förderverein Kinder-Palliativ in Südtirol E.V. organisiert. Der Verein unterstützt Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene mit unheilbaren, lebensbedrohlichen und lebenslimitierenden Erkrankung sowie deren Familien.

Die Laufveranstaltung und Solidaritätswanderung MOMO RUN am 11. Juni findet in Bozen statt. Gemeinsam mit der Schirmherrin, der Weltmeisterin im Eiskunstlauf Carolina Kostner, geht es über fünf und zehn Kilometer durch die Altstadt, entlang von städtischen Rad- und Fußwegen. Start- und Endpunkt ist der Waltherplatz. “Alle können an diesem Solidaritätswettbewerb teilnehmen: Niemand muss Läufer:in sein, um Spender:in zu sein. Jeder Beitrag stellt eine wichtige Hilfe dar!” so die Obfrau von MOMO Heidi Senoner. Veranstaltungsbeginn ist um 15:00 Uhr mit einem Infopoint, verschiedenen Spielen für Kinder sowie musikalische Unterhaltung mit den „EXTRAS – quelli che suonano“ aus Carpi, Modena.

Der «GIRO D`ITALIA» der Kinder-Palliativ-Betreuung am 12. Juni ist eine Radveranstaltung unter der Schirmherrschaft der Ski-Weltmeister Hannes Zingerle und Simon Maurberger. Und auch Landeshauptmann Arno Kompatscher wird sich an der Radlerei beteiligen: „Zeigen wir diesen kranken jungen Menschen, dass wir an sie denken, als Gemeinschaft zusammenstehen und sie nicht im Stich lassen. Ich würde mich sehr freuen, wenn sich viele Südtiroler:innen mit diesen Kindern und Jugendlichen solidarisch zeigen“. An der Radveranstaltung können alle Teilnehmen, es handelt sich nicht um ein Radrennen. Ausgangspunkte sind die Ortschaften Bozen, Sterzing, Brixen, Meran und Salurn. Entlang der Radwege sind alle eingeladen sich dem Radlerzug anzuschließen. Das Ziel für alle Teilnehmer:innen ist der Waltherplatz in Bozen. Die Veranstaltung ausklingen lassen „The Homeless Band“ und „Helianth“.

Ausgangspunkte und Startzeiten des «GIRO D`ITALIA» der Kinder-Palliativ-Betreuung:

Sterzing um 9:00 Uhr ab Stadtplatz

Bozen um 10:00 Uhr ab Waltherplatz

Salurn um 10:00 Uhr ab Rathausplatz

Meran um 10:30 Uhr ab Thermenplatz

Brixen um 11:00 Uhr ab Alois Pupp Park

Einschreibungen zu beiden Veranstaltungen sind vom 8.-10. Juni jeweils von 16:00-18:00 Uhr beim Loacker Cafè (Waltherplatz, Bozen) möglich sowie am Tag der Veranstaltungen selbst: Am 11. Juni beim MOMO RUN ab 15:00 Uhr und 12. Juni an den jeweiligen Ausgangspunkten des «GIRO D`ITALIA» der Kinder-Palliativ-Betreuung. Alle Informationen zu den beiden Solidaritätsveranstaltungen (Streckenverlauf, Startzeiten, Ausgangspunkte usw.) sowie zum Rahmenprogramm sind auf der Facebookseite “MOMO – Verein Kinder Palliativ Südtirol” sowie auf der Webseite www.momo.bz.it zu finden.

Der Nettoerlös aus Spenden und Einschreibegebühren aus beiden Tagen geht direkt an MOMO. Der Verein unterstützt Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene mit unheilbaren, lebensbedrohlichen und lebenslimitierenden Erkrankung sowie deren Familien. Er setzt sich für die Freiwilligenarbeit ein, fördert die wohnortnahe Versorgung, erfüllt schwerkranken Kindern und Jugendlichen Herzenswünsche, unterstützt die Trauerbegleitung… Momo arbeitet eng mit dem Palliative Care Team des Südtiroler Sanitätsbetriebes zusammen und macht sich für die Errichtung eines Kinder-Palliativzentrums in Südtirol stark.