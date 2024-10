Südtiroler Bevölkerungsschutz warnt vor ergiebigen Regenfällen

In den nächsten Tagen bringt ein Tiefdruckgebiet viel Regen nach Südtirol, mit der Gefahr von Hochwasser und Hangrutschungen. Laut der Agentur für Bevölkerungsschutz droht ab Dienstagabend (8. Oktober 2024) eine Verschärfung der Lage, insbesondere in den Südstaulagen wie Ultental, Passeiertal, Ratschings, Ridnaun, Unterland und den Sextner Dolomiten. Es werden 30 bis 60 Liter Regen pro Quadratmeter erwartet.

Die Hochwasserwarnstufe Orange gilt für Mittwoch (9. Oktober 2024), da Eisack und Etsch voraussichtlich die Warnstufen erreichen oder überschreiten werden. Der Zivilschutz hat den Alarmstatus von „Zero“ auf „Alfa“ erhöht. Auch in den Folgetagen besteht weiterhin Erdrutschgefahr, da die Böden stark durchfeuchtet sind. Der Landesstraßendienst und der Hochwasserdienst sind einsatzbereit.

Behörden und Wetterdienste raten zur Vorsicht.

Landesmeteorologe Dieter Peterlin schrieb auf x.com:

Das heutige (Dienstag 8. Oktober 2024) Tief bringt verbreitet viel Regen. Am meisten im Südstau wie Ulten-Passiertal sowie südliches Unterland mit Spitzen bis 50-60 l/m², sonst meist 20-40 l/m². Das Tief am Donnerstag ähnliche räumliche Vertreilung aber insgesamt weniger Regen.

So langsam wird der Regen mehr. Zunächst regnet es vor allem in der Westhälfte Südtirols, später greifen die Niederschläge auch auf die Osthälfte über. Am stärksten regnet es am Abend, in der Nacht trocknet es von Westen her wieder auf. Die Schneefallgrenze bleibt im Hochgebirge.