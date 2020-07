Südtiroler Gastgewerbe: Mund-Nasen-Schutz weiterhin verpflichtend

LPA – Landeshauptmann Kompatscher stellt klar: „Wer in ständigem Kontakt mit Gästen ist, muss Mund und Nase bedecken. An Stelle der chirurgischen Maske kann seit Mittwoch 15. juli 2020 eine Stoffmaske getragen werden.“

In den vergangenen Tagen wurde von einigen Medien von einer generellen Aufhebung der Maskenpflicht im Südtiroler Gastgewerbe in Südtirol berichtet. Anlass war die Anpassung der geltenden Regeln durch die Südtiroler Landesregierung am Dienstag 14. Juli 2020, bei der unter anderem beschlossen wurde, dass Servierkräfte neben den bis dahin vorgeschriebenen chirurgischen Masken auch einen alternativen Schutz der Atemwege verwenden können. Ein Beispiel dafür sind waschbare Stoffmasken.

„Vorsicht vor zu viel Euphorie und Nachlässigkeit“, mahnt Landeshauptmann Arno Kompatscher. Die Regeln seien in Südtirol nach wie vor streng. Das Virus mache leider keine Ferien.