Südtiroler Sanitätsbetrieb – Bestens investierte Zeit – Investment for the future – for medical students

Am 24. September 2025 fand im NOI Techpark in Bozen die Veranstaltung „Investment for the future – for medical students“ statt.

Ziel war es, Medizinstudierenden und jungen Ärztinnen und Ärzten in Ausbildung neue Perspektiven für ihre berufliche Zukunft in Südtirol aufzuzeigen und Möglichkeiten der Facharztausbildung zu präsentieren.

Nach der Begrüßung der rund 120 Teilnehmerinnen und Teilnehmer durch die Moderatoren Silvia Manzini und Martin Matscher eröffneten Gesundheitslandesrat Hubert Messner, Generaldirektor Christian Kofler sowie der Sanitätsdirektor Josef Widmann die Veranstaltung mit Grußworten. Sie alle betonten die zentrale Rolle des medizinischen Nachwuchses für die Gesundheitsversorgung in Südtirol und die Notwendigkeit innovativer Ausbildungsmodelle.

Ein besonderer Schwerpunkt der Veranstaltung lag auf den Erfahrungsberichten junger Ärztinnen und Ärzte in Facharztausbildung. So schilderten Federico Nani (Kardiologie, grenzüberschreitendes Modell), Johanna De Biasi (Innere Medizin, grenzüberschreitendes Modell) und Francesca Neirotti (HNO, italienisches Modell) ihre persönlichen Wege und Erfahrungen. Ihre Beiträge zeigten aus erster Hand und lebensnah auf, welche Möglichkeiten und Wege es für angehende Fachärztinnen und Fachärzten im Südtiroler Sanitätsbetrieb gibt.

Ergänzt wurden die Erfahrungsberichte durch Inputs direkt aus der Praxis, etwa durch Sieglinde Kofler (Primarin Innere Medizin Meran), Marco Angriman (Arzt und Mitarbeiter der Sanitätsdirektion), Michael Mian (Leiter des Dienstes für Innovation, Forschung und Lehre), Veronika Rabensteiner (Direktorin des Landesamtes für Personal, Bildung und Beiträge im Gesundheitswesen), Jutta Hueber (Direktorin des Amtes für Anstellungen) und Luca Calabrese (Primar der HNO-Abteilung im Krankenhaus Bozen). Sie stellten die bestehenden Modelle der Facharztausbildung, die gesetzlichen Neuerungen sowie die Zukunftsstrategien des Landes und des Sanitätsbetriebes in Sachen Ausbildung vor.

Im Anschluss konnten sich die Teilnehmenden an den zahlreichen Infopoints direkt mit Expertinnen und Experten austauschen und individuelle Fragen stellen. Bei Aperitif und musikalischer Umrahmung bot die Veranstaltung zudem Gelegenheit zu persönlichen Gesprächen und zum Netzwerken.

Die Veranstaltung machte deutlich: Der Südtiroler Sanitätsbetrieb investiert in die Zukunft der Gesundheitsversorgung im Lande, indem es den medizinischen Nachwuchs stärkt und diesem innovative Ausbildungswege anbietet.

Gesundheitslandesrat Hubert Messner: „Wir wissen um den Wert kompetenter Ärztinnen und Ärzte und setzen alles daran, die Rahmenbedingungen für Ausbildung und Berufstätigkeit hier in Südtirol weiter zu verbessern. Unser Ziel ist es, Südtirol als attraktiven Arbeitsplatz zu gestalten – ein Ort, an dem man sich ausbilden, arbeiten und langfristig bleiben möchte.“

Generaldirektor Christian Kofler: „Diese Veranstaltung gibt uns die Chance, direkt mit den zukünftigen Medizinerinnen und Medizinern in Kontakt zu kommen, ihnen die vielfältigen Möglichkeiten aufzuzeigen, welche der Südtiroler Sanitätsbetrieb bietet, sowie über die verschiedenen Möglichkeiten der Facharztausbildung im Betrieb aufzuklären, die es so wohl nur in Südtirol gibt.“

Sabes/pas