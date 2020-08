Südtiroler Sanitätsbetrieb: Branzoll wird auf das Coronavirus getestet

In den vergangenen Tagen wurde in der Gemeinde Branzoll eine Häufung von nicht unbedingt miteinander zusammenhängenden Infektionsfällen von Covid-19 festgestellt. Obwohl derzeit nicht besorgniserregend, setzen die Verantwortlichen im Südtiroler Gesundheitswesen auf maximale Sicherheit. Um ein eventuelles Ausbreiten zu verhindern, wird mit Anfang nächster Woche flächendeckend getestet.

Der Strategieplan von Land und Sanitätsbetrieb sieht bei lokalen Häufungen von Covid-19-Infektionen sofortige flächendeckende Tests vor. Nach mehreren Fällen soll dies nun in der Gemeinde Branzoll erfolgen. Ab Montag nächster Woche können sich alle der 2.800 Einwohnerinnen und Einwohner testen lassen.

Für Landesrat Thomas Widmann ein wichtiger Schritt: „Nach dem Ende des Lockdowns vor drei Monaten war klar, dass das Risiko neuer Infektionen zunehmen würde. Darauf haben wir uns vorbereitet und so aufgestellt, dass durch schnelles und umfangreiches Testen eine lückenlose Nachverfolgung und effiziente Isolierung neuer Fälle erfolgen kann, aber auch, dass bei Bedarf in kurzer Zeit eine Ortschaft komplett durchgetestet werden kann. Dieser Fall tritt nun erstmals ein“.

Branzolls Bürgermeisterin Giorgia Mongillo begrüßt das Vorhaben und unterstützt den Sanitätsbetrieb nach Kräften, z.B. durch gezielte Information, auch mittels Flugblätter: „Für unsere Dorfgemeinschaft ist es wichtig zu wissen, wie stark das Virus zirkuliert und wer eventuell Virusträger ist. Dadurch können wir die Weiterverbreitung in den Griff bekommen, wir können unsere älteren Mitbürger und auch andere gesundheitlich vorbelastete Menschen schützen. Ich appelliere deshalb an alle Branzoller und Branzollerinnen, sich testen zu lassen. Wir haben Verantwortung für uns und unsere Mitmenschen!“

Für den geschäftsf. Sanitätsdirektor Pierpaolo Bertoli ist diese Vorgangsweise auch ein Testlauf für andere Gemeinden Südtirols: „Nicht zusammenhängende Infektionsketten kann es morgen in jeder Gemeinde Südtirols geben. Wir beobachten in den vergangenen Wochen beinahe in jedem Landesteil Neuinfektionen. Aus diesem Grund müssen wir genau hinsehen und achtgeben, dass wir nicht von der grünen in die rote Stufe rutschen. Nicht nur in Branzoll, sondern landesweit.“

Getestet wird am 10. und 11. August den ganzen Tag über, am 12. August dagegen nur am Vormittag. Die genauen organisatorischen Details werden noch bekanntgegeben. Für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, welche einen Nachweis der Abwesenheit benötigen, wird eine Bestätigung ausgestellt. Die Ergebnisse werden innerhalb nächster Woche erwartet.

Die Teststrecke wird vom Südtiroler Sanitätsbetrieb in enger Zusammenarbeit mit der Gemeinde Branzoll, mit Unterstützung von Zivilschutz, Weißem und Rotem Kreuz umgesetzt.

Landesrat Widmann, selbst am Virus erkrankt, erinnert schlussendlich an die Verantwortung jedes Einzelnen: „Jeder von uns hat in Momenten wie diesen eine spezifische Aufgabe und Verantwortung. Durch sein persönliches Verhalten – wie der Teilnahme an den Tests – kann er oder sie dazu beizutragen, dass die Verbreitung des Virus eingedämmt wird.“

A Bronzolo partiranno i test Covid

Nei giorni scorsi, nel comune di Bronzolo, sono stati rilevati alcuni casi di infezione da Covid-19 non necessariamente correlati tra loro. Anche se al momento non c‘è motivo di preoccuparsi, i vertici della Sanità altoatesina puntano alla massima sicurezza. Per evitare un’ulteriore diffusione dei contagi, all’inizio della prossima settimana, pertanto, si svolgeranno test a tappeto.

Il piano strategico della provincia e dell’Azienda sanitaria prevede l’esecuzione immediata di test all’interno di una determinata area geografica nel caso in cui venga registrato un elevato numero di infezioni da Covid-19. Dopo la rilevazione di diversi casi di contagio, questo ora avverrà nel comune di Bronzolo. A partire da lunedì prossimo, tutti i 2.800 residenti potranno eseguire il tampone.

Per l’Assessore provinciale Thomas Widmann si tratta di un passo importante: „Dopo la fine del lockdown, scattata tre mesi fa, era chiaro che il rischio di nuove infezioni sarebbe aumentato. Ci siamo preparati a questo e ci siamo attrezzati in modo tale che test rapidi e approfonditi potessero essere utilizzati, garantendo così che i nuovi casi venissero rintracciati tempestivamente e isolati, ma anche che, se necessario, una determinata località potesse essere testata in modo capillare e in breve tempo. Questo si sta ora verificando per la prima volta“.

La Sindaca di Bronzolo, Giorgia Mongillo, ha accolto con favore le misure proposte, offrendo pieno sostegno all’Azienda sanitaria anche, ad esempio, attraverso la divulgazione di informazioni mirate ed opuscoli: „Per la nostra comunità è importante sapere quanto sia diffuso il virus e chi potrebbe esserne portatore. In questo modo possiamo controllare la diffusione del virus, possiamo proteggere i nostri concittadini più anziani e anche altre persone con problemi di salute. Faccio quindi appello a tutte le persone residenti a Bronzolo affinché si facciano testare. Abbiamo la responsabilità per noi stessi e per il nostro prossimo!“

Per il Direttore sanitario reggente Pierpaolo Bertoli, questo approccio è un test anche per altri comuni dell’Alto Adige: „Catene non coesive di infezione, un domani, potrebbero presentarsi in qualsiasi comunità dell’Alto Adige. Nelle ultime settimane abbiamo osservato nuove infezioni in quasi ogni parte della provincia. Per questo motivo, dobbiamo tenere ben monitorato il territorio e fare in modo di avere la situazione sotto controllo. Non solo a Bronzolo, ma a livello provinciale“.

I test si svolgeranno nelle giornate del 10, 11 e 12 agosto (quest’ultimo solo al mattino) – maggiori dettagli organizzativi saranno comunicati in seguito. Ai lavoratori e alle lavoratrici verrà rilasciata una giustificazione per l’assenza dal luogo di lavoro. I risultati saranno disponibili per la fine della prossima settimana.