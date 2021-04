Südtiroler Sparkasse führt Überweisungen in Echtzeit ein

Im heutigen digitalen Zeitalter, in dem die Kunden auf schnelle Bankgeschäfte Wert

legen, führt die Sparkasse als eine der ersten Regionalbanken ein neues

Bezahlverfahren, nämlich die SEPA-Echtzeit-Überweisung, ein.

Es genügen einige Sekunden, um einen Geldbetrag von einem Konto zum anderen zu übertragen,

dank der SEPA-Echtzeit-Überweisung. Dabei handelt es sich um ein innovatives, sicheres und

schnelles Bezahlverfahren, um rund um die Uhr, einschließlich am Wochenende und an

Feiertagen, einen Geldbetrag in Echtzeit auf Konten bei anderen Banken in Italien und Europa zu

senden oder zu erhalten. Der überwiesene Geldbetrag ist in Sekundenschnelle auf dem Konto des

Empfängers verfügbar.

„Wir sind stolz darauf, wieder einmal zu den ersten Banken in unserem Territorium zu zählen, die

ihren Privat- und Firmenkunden eine neue, mehrkanal-orientierte Dienstleistung von europäischer

Relevanz wie die SEPA-Echtzeit-Überweisung anbieten können – ein erneuter Beweis für unsere

Dynamik und ausgeprägte Sensibilität für Innovationen, die einen Mehrwert für die Kunden

schaffen”, unterstreicht Stefano Borgognoni, Verantwortlicher der Direktion Strategische

Entwicklung der Sparkasse.

Um den neuen Dienst in Anspruch zu nehmen, ist keine spezifische Aktivierung erforderlich.

Vorgesehen ist ein Höchstbetrag von 100.000 Euro als Gutschrift für den Empfänger.

Standardmäßig ist eine Betragsobergrenze von 1.500 Euro pro Überweisung festgelegt, wobei

diese auf Antrag des Kunden erhöht werden kann.

Echtzeit-Überweisungen sind ab sofort am Schalter sowie – für Firmenkunden – über OnlineBanking durchführbar. In Kürze können auch Privatkunden die Online-Überweisung nutzen.

Die technische Bezeichnung lautet SEPA Instant Credit Transfer (SCT Inst) bzw. SEPA-Echtzeit-

Überweisung. Im europäischen Zahlungsraum SEPA (Single Euro Payments Area) werden die

bargeldlosen Zahlungen in Euro nach einheitlichen Standards durchgeführt. Diesem gehören 36

europäische Länder an.