Südtiroler Sparkasse: Heizkostenhilfe für die Zahlung der Rechnungen

Im Bild v.l.n.r. Adolfo Detassis (Mieterschutz), Joachim Mair (Sparkasse), Marco Lombardozzi

(ANACI-NVK), Alberto Boscarolli (VHE).

Ein positives Ergebnis brachte die Aussprache zu einem derzeit sehr aktuellen

Thema zwischen der Sparkasse und den drei Interessensvereinigungen, nämlich

mit der Südtiroler Sektion des NVK (Nationaler Verband der

Kondominiumsverwalter), dem Verband der Hauseigentümer (VHE) Südtirol und

dem Verein Mieterschutz.

Immer mehr Kondominien verfügen nämlich derzeit nicht über die ausreichende

Liquidität, um die hohen Heizkosten zu begleichen. Die Sparkasse steht für

eventuelle Engpässe zur Verfügung, in der sich Kondominiumsverwalter aktuell

befinden, bis die notwendigen verwaltungsmäßigen Schritte, sprich Abwicklung

der Kondominiumsversammlung, Genehmigung der Zusatzraten und deren

Einzahlung, abgewickelt werden. Die Bank greift mit einem Überbrückungskredit zu

Vorzugsbedingungen unter die Arme, um somit eventuelle nicht eingeplante,

zusätzliche Ausgaben für Heizkosten abzufedern. Dies sieht eine Vereinbarung vor,

die die Bank mit dem Verband der Kondominiumsverwalter ANACI-NVK in Südtirol

getroffen hat.

Zudem hat die Sparkasse dem Verband der Hauseigentümer (VHE) Südtirol und

dem Verein Mieterschutz versichert, dass auch für Hauseigentümer und Mieter, die

langjährige Kunden der Bank sind, die Möglichkeit besteht, die Angelegenheit von

Fall zu Fall individuell zu prüfen, um – bei Vorliegen der entsprechenden

Voraussetzungen – einen Ratenkredit zu gewähren.

Sostegno per il pagamento delle bollette riscaldamento

Incontro proficuo tra la Cassa di Risparmio di Bolzano e i rappresentanti delle tre

associazioni ANACI (Associazione Nazionale Amministratori Condominiali e

Immobiliari), Associazione della proprietà edilizia (Ape) Alto Adige e Centro Casa

di Bolzano con focus su un tema molto attuale.

Sempre più condomini, infatti, non dispongono della liquidità immediata per il

pagamento delle bollette del riscaldamento. La Cassa di Risparmio è pronta a

sostenere i condomini ossia gli amministratori condominiali che si trovano in

momentanea difficoltà, fino a quando non siano espletate le relative incombenze,

ovvero espletamento assemblea, approvazione rate aggiuntive e loro versamento.

La banca mette a disposizione un prestito ponte a condizioni di favore, per poter

saldare eventuali spese aggiuntive non previste per i costi di riscaldamento. Lo

prevede un accordo che la banca ha siglato con l’Associazione degli

amministratori condominiali ANACI in Alto Adige.

Inoltre, la banca ha assicurato all’Associazione della proprietà edilizia (Ape) Alto

Adige e al Centro Casa di Bolzano che anche per proprietari e inquilini in affitto,

clienti da lunga data della banca, esiste la possibilità di esaminare caso per caso

al fine di concedere, se sussistono i presupposti, un prestito rateale.

L‘ANACI (Associazione Nazionale Amministratori Condominiali e Immobiliari) dell’Alto Adige

ha stipulato una convenzione con la Cassa di Risparmio di Bolzano al fine di fornire un

sostegno ai condomini che in questo periodo non dispongono della liquidità sufficiente per

sostenere i costi di riscaldamento sempre più alti.

La Banca sostiene i condomini ossia gli amministratori condominiali che si trovano in momentanea difficoltà, fino a quando non siano espletate le relative incombenze, ovvero convocazione assemblea condominiale,

approvazione delle rate aggiuntive e il loro versamento. A tale scopo, la Cassa di Risparmio

mette a disposizione un prestito ponte a condizioni di favore.

“La crisi energetica colpisce tutti, anche i condomini. Come maggior banca locale, fortemente

ancorata nel proprio territorio, confermiamo anche in questo modo la nostra vicinanza a

clienti e famiglie,” sottolinea Joachim Mair, Responsabile Retail della Cassa di Risparmio.

“Molti amministratori condominiali hanno bisogno di indire e far autorizzare le spese

aggiuntive tramite delibera dell’assemblea condominiale e in seguito incassare le rate

condominiali, e pertanto è molto utile poter disporre di un prestito ponte per poter pagare

puntualmente le bollette.

Siamo dunque grati alla Cassa di Risparmio per il sostegno

concreto che ha messo a nostra disposizione in modo spontaneo e rapido,” dichiara Marco

Lombardozzi, Presidente di ANACI Alto Adige.

Inoltre, la Cassa di Risparmio di Bolzano ha assicurato all’Associazione della proprietà edilizia

(Ape) Alto Adige e al Centro Casa di Bolzano che anche per proprietari e inquilini in affitto,

clienti da lunga data della banca, esiste la possibilità di esaminare caso per caso al fine di

concedere, se sussistono i presupposti, un prestito rateale.