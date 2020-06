Südtiroler Sparkasse stärkt sich weiter zum Vorteil von Familien und Unternehmen

Die Südtiroler Sparkasse hat Italiens erste Verbriefung von Krediten an kleine und mittlere

Unternehmen seit Beginn der Covid-19-Pandemie verwirklicht und damit ihre

Liquiditätsposition um über 400 Millionen Euro gestärkt. Die Bank kann somit noch besser

auf den Finanzierungsbedarf von Familien und Unternehmen in Südtirol und in den

anderen Regionen Norditaliens, in denen sie tätig ist, eingehen.



Die innovative und flexible Art der Transaktion, wurde in Zusammenarbeit mit dem

Arranger FISG (Gruppe Banca Finint) und mit Unterstützung der Anwaltskanzlei Orrick

Herrington & Sutcliffe konzipiert und umgesetzt. Dies ermöglicht es der Bank, in einer

kurzen Zeitspanne über zusätzliche Liquidität zu verfügen. Während der ersten beiden

Jahre kann die Bank nämlich im Rahmen der neu ausgegebenen Kredite an kleine und

mittlere Unternehmen über zusätzliche Finanzmittel verfügen.



Diese neue Transaktion ist die fünfte Verbriefung der Bank, nach jenen in den Jahren

2009, 2011, 2014 (im Jahre 2016 zusätzlich erhöht) und die erste, die ein Portfolio von

Krediten an KMU zum Gegenstand hat. Die von der Gesellschaft „Fanes GmbH“ emittierte

Senior-Tranche beläuft sich auf insgesamt 479,3 Mio. € und verfügt über ein Rating von

Seiten der Agenturen DBRS Morningstar und S&P.



Der Verantwortliche der Direktion Finanzen und Treasury, Armin Weißenegger, erklärt:

„Die Operation stellt ein neues Instrument im Rahmeneiner zunehmenden Diversifizierung

der Finanzierungsquellen dar und ermöglicht es unserer Bank, auch in Zukunft ein hohes

Maß an Flexibilität beizubehalten.“

Sparkasse si rafforza ulteriormente a beneficio di famiglie ed imprese

Sparkasse aumenta la propria posizione di liquiditàdi oltre 400 milioni di euro portando a

termine la prima cartolarizzazione di crediti derivanti da mutui alle piccole e medie imprese

realizzata in Italia post emergenza epidemiologica Covid-19. Così rafforzata, la Banca

potrà rispondere ancora meglio alle esigenze di finanziamento delle famiglie ed imprese

del Trentino/Alto Adige e delle altre Regioni del Nord Italia in cui opera.



Il carattere innovativo e flessibile dell’operazione, ideata e strutturata con l’assistenza

dell’arranger FISG (gruppo Banca Finint), coadiuvato dallo Studio Legale Orrick Herrington

& Sutcliffe, permette, inoltre, alla Banca di accedere in tempi brevi a ulteriore liquidità. E’

infatti previsto un periodo iniziale della durata di due anni durante il quale la Banca potrà

attingere a nuovo funding a fronte dei nuovi finanziamenti erogati a PMI.



L’operazione è la quinta cartolarizzazione della Banca (dopo le operazioni realizzate nel

2009, nel 2011 nel 2014, quest’ultima oggetto di aumento nell’ammontare nel 2016, e del

2018) e la prima a valere su un portafoglio di crediti derivanti da mutui erogati alle PMI. La

classe di titoli senior emessi dalla società veicolo SPV “Fanes srl” ammonta ad un importo

complessivo iniziale di 479,3 milioni ed è dotato di rating da parte di DBRS Morningstar e

S&P.



Il Responsabile della Direzione Finanza e Tesoreria Armin Weissenegger ha dichiarato:

“L’operazione rappresenta un nuovo strumento all’interno di una sempre maggiore

diversificazione delle fonti di finanziamento e permette alla nostra Banca di mantenere

anche pro futuro un alto grado di flessibilità”.