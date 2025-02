Südtirolmobil-Wertkarten: Rückerstattung noch bis 1. März 2025 möglich

Rückgabe in südtirolmobil-Infopoints Bozen und Bruneck

Seit dem 1. August 2023 stehen die südtirolmobil-Wertkarten nicht mehr zum Verkauf. Seit diesem Datum haben alle bis dahin erworbenen Wertkarten ihre Gültigkeit verloren und können nicht mehr für Fahrten mit südtirolmobil-Verkehrsmitteln genutzt werden.

Wer noch Wertkarten zu Hause hat, sollte diese so rasch als möglich zurückgeben. Die Frist für die Rückerstattung des Restguthabens wurde nämlich bis Samstag, 1. März 2025 verlängert.

Wo können die Wertkarten zurückgegeben werden?

Bis Samstag, 1. März 2025 können die Wertkarten in den südtirolmobil-Infopoints Bozen und Bruneck abgegeben und gleichzeitig die Rückerstattung beantragt werden.

Nach dem 1. März 2025 ist es nicht mehr möglich, eine Rückerstattung zu beantragen.



Carte Valore: rimborso ancora possibile fino al 1° marzo 2025

Riconsegna presso gli infopoint altoadigemobilità di Bolzano e Brunico

Dal 1° agosto 2023, le carte valore altoadigemobilità non sono più in vendita. Tutte le carte valore acquistate fino ad allora hanno perso la loro validità e non possono più essere utilizzate per viaggi con i mezzi di trasporto pubblico della rete integrata altoadigemobilità.

Chi avesse ancora carte valore a casa, è invitato a restituirle il prima possibile.

La scadenza per richiedere il rimborso del credito residuo è stata prorogata fino a sabato 1° marzo 2025.

Dove è possibile restituire le carte valore?

Fino a sabato 1° marzo 2025, le carte valore possono essere restituite esclusivamente presso gli infopoint altoadigemobilità di Bolzano e Brunico, dove sarà possibile richiedere contestualmente il rimborso del credito residuo.

Dopo il 1° marzo 2025 non sarà più possibile richiedere il rimborso.